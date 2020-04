El Resistiré, himno de la permanencia del Real Betis de Paco Chaparro antes que del coronavirus

El técnico sevillano utilizó la canción del Duo Dinámico para motivar a los jugadores verdiblancs durante su etapa en el banquillo.

La canción Resistiré del Dúo Dinámico se ha conveertido estos días en todo un himno contra el coronavirus. El tema está sonando en muchos balcones durante el aplauso de reconocimiento a los sanitarios de las 20 horas y también ha sido versionando por muchos artistas por su inspiradore letra.

De hecho, la canción que compuso Carlos Toro también ha servido para motivar a equipos de fútbol ante la adversidad. Paco Chaparro, técnico del Real entre 2007 y 2009, utilizó la canción para motivar a los jugadores para evitar el descenso en 2007 y en 2008.

Resistiré, el himno contra el coronavirus: historia, letra, artistas y compositores

Más equipos

El técnico sevillano tomó las riendas del Betis en la última jornada de 2007 en la que el Betis necesitaba ganar al Racing en El Sardinero para evitar el descenso después de que Javier Irureta y Luis Fernández no fueran capaces de sacar la mejor versión del equipo. Antes de jugar en Santander, Chaparro usó la canción para motivar a sus jugadores y acabaron venciendo por 0-2 con un recordado doblete del brasileño Edu.

El artículo sigue a continuación

Unos meses después, Chaparro, que ejercía en el filial, tuvo que volver a hacerse cargo del primer equipo en la 15ª jornada tras la destitución de Héctor Cúper y debutaba visitando al . Chaparro volvió a recurrir al Resistiré, repartió la letra incluso entre los jugadores y el Betis logró un agónico triunfo por 0-1 tras sufrir en muchos tramos del partido.

Tras el partido, algunos jugadores reconocieron que les ayudó. Por ejemplo el portero portugués Ricardo llegó a asegurar que no pidió el cambio por lesión “porque me acordé de la canción y decidí aguantar para ayudar” y el goleador Capi aseguró que "yo soy más de Camarón, pero esa letra da en el clavo”.

Chaparro, de hecho, explicaba estos días en el Diario AS, que entiende que se haya puesto de moda en estos tiempos complicados e incluso desvela una anécdota curiosa: "Es una música simple con una letra profunda. No me extraña que se haya vuelto a poner de moda porque canciones así nunca caducan. Seguro que ayuda a que la gente esté más animada en casa, y además es otra vez un pelotazo para el Dúo Dinámico, que por cierto ya lo sacamos del baúl en 2007, cuando se conoció que lo habíamos usado para aquello. Recuerdo que la campaña siguiente a salvarnos fuimos a Madrid a jugar contra el Atlético. El Dúo Dinámico actuaba allí y nos invitó por haber puesto otra vez de moda la canción. A Manuel Ruiz de Lopera (entonces presidente verdiblanco) le gustaba mucho el Dúo Dinámico y fui con él a verles. Al día siguiente ganamos 1-3 en el Calderón, así que la canción además nos da suerte. Esa temporada, 'Resistiré' sonaba también en el campo del Betis, no sé quién daría la orden de ponerla. El caso es que Manolo Melado, el speaker, la ponía de vez en cuando".