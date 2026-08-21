Después de que The Athletic informara entre semana de que Michael Zetterer, del Frankfurt, estaba a punto de fichar por el Leeds United de la Premier League, el entorno del jugador ha desmentido ahora la información de forma contundente. "Nos sorprenden mucho las informaciones de que Michael Zetterer supuestamente está a punto de marcharse. No se corresponden con la verdad. Michael y su familia se sienten muy bien en Frankfurt. Un cambio de club no es una opción para él en este momento", declaró el agente Nico Pellatz a Bild.

The Athletic había escrito previamente incluso sobre negociaciones muy avanzadas entre el Leeds y el Eintracht. Según esa información, Zetterer debía convertirse en portero suplente en el club de la Premier League por detrás del nuevo número uno, James Trafford. Sin embargo, a día de hoy, un traspaso no parece estar sobre la mesa.

Así, la portería sigue siendo una de las mayores asignaturas pendientes de la plantilla del Eintracht. En la primera ronda de la Copa de Alemania contra el St. Tönis este viernes, Kaua Prates estará bajo palos.

Sin embargo, el brasileño está bajo especial vigilancia. En la reciente debacle en el amistoso contra el FC Brentford encajó siete goles y no estuvo acertado especialmente en el segundo tanto. También en el pasado, Prates ha vuelto a mostrar debilidades.

Por eso, el fichaje de Noah Atubolu debe aportar una solución. Se le considera la opción preferida del Eintracht para la portería.

Pero Atubolu también está viviendo un verano de mercado turbulento. Tras separarse de su agencia de representación, el jugador de 24 años sigue buscando un nuevo club. Su futuro en el SC Friburgo se da por descartado después de que en mayo rechazara una renovación de su contrato, vigente hasta 2027.

Atubolu aspiraba originalmente a un traspaso a la Premier League, a ser posible a un club con aspiraciones europeas. Sobre todo, el Aston Villa fue relacionado como interesado. Sin embargo, Emiliano Martínez siguió siendo allí el claro número uno, mientras que el interés concreto desde Inglaterra no se ha materializado hasta ahora.