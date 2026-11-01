El periodista marroquí Mustafá Badri, miembro del comité internacional encargado de elegir al ganador del Balón de Oro 2026, asume la responsabilidad de haber colocado a su compatriota Achraf Hakimi en lo más alto de su clasificación, pero también afirmó que fue objeto de presiones para intentar que cambiara su voto.

Un total de 100 periodistas de todo el mundo votaron para elegir al ganador del Balón de Oro 2026, y de entre estos 100, Mustafá Badri fue el único que situó al lateral del Paris Saint-Germain en lo más alto de sus elecciones.

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En la clasificación de Badri, Kylian Mbappé y Lamine Yamal ocuparon el segundo y el tercer puesto, tal como quedaron en el resultado final, mientras que Harry Kane, que fue elegido por delante de Mbappé por un estrecho margen, ocupó la sexta posición.

«Hay intentos de influencia»

Mustafá Badri realizó unas declaraciones inquietantes durante una entrevista que concedió ayer sábado al sitio «Afrique Foot», en la que habló de las presiones que sufrió poco antes de emitir su voto final.

Afirmó: «Algunas personas me llamaron para intentar influir en mí y convencerme de votar en contra de Achraf Hakimi en favor de otro jugador, cuyo nombre prefiero no mencionar. No cedí a estas peticiones, pero esta experiencia demuestra que existen intentos de influencia en torno a este tipo de votaciones».

Y añadió: «Existen grupos de influencia que buscan contactar con los periodistas y orientar sus elecciones. Yo mismo viví esta experiencia sin caer en la trampa (...) Es una forma de lobby y de búsqueda de apoyos que a veces puede conducir a elecciones alejadas de la estricta lógica deportiva».

Badri también manifestó su convencimiento de que Hakimi merecía ganar el Balón de Oro, y explicó: «No es un jugador cualquiera, es un defensa excelente, pero también un atacante que posee unas cualidades técnicas magníficas».