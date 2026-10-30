En la primera filtración que sale de los entresijos del Balón de Oro 2026, el periodista Amr Naguib Fahmy, representante de Egipto en el jurado internacional, hizo estallar una sorpresa descomunal con sus elecciones, que rompieron todas las previsiones y colocaron a una nueva estrella en el trono del fútbol mundial.

La estrella francesa Kylian Mbappé encabezó la lista de votación egipcia en el primer puesto, con lo que Amr Naguib confirmó su predilección por la excepcional temporada del delantero del Real Madrid, según el sitio "365scores".

La mayor sorpresa llegó con la elección de la estrella georgiana Khvicha Kvaratskhelia en el segundo puesto, por delante de la joven promesa del Barcelona Lamine Yamal, que quedó tercero, seguido del goleador inglés Harry Kane en el cuarto puesto.

La votación egipcia continuó generando polémica con el resto de la clasificación, al situar al centrocampista del Paris Saint-Germain Vitinha en el quinto puesto, seguido del inglés Declan Rice en el sexto, luego Jude Bellingham en el séptimo y el español Rodri en el octavo.

Las sorpresas no se detuvieron ahí, ya que la lista registró la presencia inesperada del joven defensa Pau Cubarsí en el noveno puesto, en una elección audaz que refleja la fe del periodista egipcio en el talento del defensa del Barcelona, mientras que cerró la lista con el español Fabián Ruiz en el décimo puesto.

Esta votación anticipada enciende la polémica en los círculos futbolísticos en torno a los criterios del Balón de Oro de este año, y confirma que la lucha por el galardón más prestigioso estará abierta entre Mbappé, Kvaratskhelia y Yamal, lejos de los cálculos tradicionales.