El regreso del fútbol en Chile: ¿cuántas personas podrán ingresar al estadio en cada partido?

La Comisión Retorno de la ANFP continúa trabajando de cara a la reanudación de la competencia en medio de la pandemia a causa del Covid-19.

Este martes, el diario El Mercurio dio a conocer el protocolo sanitario de cara al regreso del fútbol en . Al respecto, el matutino reveló que este nuevo escenario, en medio de la pandemia a causa del Covid-19, contempla que en los estadios haya un máximo de 324 personas en cada reducto, mismos que estarán divididos en tres zonas.

"Con modificaciones menores, la mayoría de los estadios cumplirá con los protocolos internacionales y podrán ser usados. La Sociedad Chilena de Medicina del Deporte revisará los recintos", reconoció Fernando Yáñez, médico de la ANFP e integrante de la Comisión Retorno.

"No contemplamos reuniones dobles, lo que no significa que no se puedan hacer. Se pueden jugar un partido y luego disponer del tiempo suficiente para sanitizar el estadio par que luego jueguen otros equipos. Los clubes deben asumir que la localía no será ejercida como se acostumbra", agregó el galeno. De acuerdo al citado medio, en cada duelo habrán 111 personas en cancha, 117 al interior y 96 en el exterior.

Más equipos

EL DETALLE:

Cancha, 111 personas:

Campo de juego y su perímetro

Bancas de suplentes y cuerpos técnicos

Túnel de salida a la cancha

Camarines de los equipos y árbitros

Área de Dopaje

Interior, 117 personas:

Tribuna

Casetas de medios periodísticos

Casetas de transmisión TV

Caseta del VAR

Zona de control: Iluminación, sonido, marcador electrónico y seguridad

Exterior, 96 personas

Transmisión de televisión

VAR

Perímetro exterior del estadio

Accesos

Control de seguridad

Entrada y llegada de buses de delegaciones

Cabe recordar que después de que los clubes profesionales regresaran hace más de dos semanas a los entrenamientos presenciales, Pablo Milad, nuevo presidente del organismo de Quilín, confirmó que desde mediados de agosto los clubes estarán preparados para un eventual retorno a la competencia. "Esto está supeditado a la situación sanitaria del país, que va a condicionar a lo mejor la fecha de inicio o no. Pero a contar del 15 de agosto los equipos van a estar preparados para iniciar la competencia", indicó.

El artículo sigue a continuación

Eso sí, advirtió que "para ello también vamos a tener que modificar las bases del Campeonato, para reacondicionarlas en base a la situación que estamos viviendo en cuanto a varios puntos que van a implicar este retorno al fútbol".

Respecto a los detalles, el ex Intendente de la Región del Maule sostuvo que "se van a tratar en el Consejo de Presidentes del miércoles, donde se van a hacer propuestas con respecto al número de partidos por semana, a la distribución de las fechas, a la apertura del libro de pases y de todos los detalles que implica esta para y que significa hace una continuidad con bastantes variaciones que vamos a hacer", cerró.