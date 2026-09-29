Según esta información, el canal de televisión de pago supo por dos fuentes independientes entre sí dentro del club de una «posibilidad teórica» de este tipo, aunque no se conocen detalles sobre las condiciones financieras o los plazos contractuales. En Mónaco, el talento ofensivo todavía tiene un contrato con fecha hasta el verano de 2028.

El delantero de 20 años vive actualmente en el Principado un gran momento deportivo y enlaza con las actuaciones que en su día le llevaron a madurar en la cantera de los Schwarz-Gelben hasta convertirse en campeón del mundo y de Europa sub-17. En sus primeras siete apariciones oficiales con el equipo de la Ligue 1, Brunner ya suma seis goles. También con la selección alemana sub-21, Brunner firmó el pasado sábado un debut inmejorable al marcar un doblete en la victoria por 4-0 en la fase de clasificación para la Eurocopa ante Letonia.

En el BVB, al canterano se le había negado el salto al primer equipo. Además de la enorme competencia en ataque, también las repetidas indisciplinas contribuyeron a que sus caminos se separaran en el verano de 2024.

El director general deportivo del BVB, Lars Ricken, echó recientemente la vista atrás en Bild . «Se convirtió en campeón del mundo y de Europa sub-17. A estos jugadores también hay que darles simplemente el tiempo necesario. No sé si también habría podido tener esta evolución con nosotros, también con los delanteros top que teníamos en su posición», dijo Ricken, antes de añadir: «Simplemente tiene que hacer bien su trabajo allí y entonces creo que todavía le espera una carrera realmente buena. Las puertas para Paris no están cerradas, pero creo que ahora mismo ese no es el tema.»

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¿Qué dijo Jürgen Klopp sobre el candidato del DFB Paris Brunner?

En el marco de la nominación de la selección nacional, el seleccionador Jürgen Klopp también se expresó positivamente sobre el rendimiento del futbolista nacido en Dortmund. «No he hablado con él, pero naturalmente nos enteramos de todo. Conozco a Paris», dijo el técnico de 59 años. Brunner lo ha hecho «realmente muy bien en las últimas semanas, en lo futbolístico», elogió Klopp.

Que los titulares en torno a Brunner no cesen se debe a un nuevo tropiezo. A mediados de septiembre, el delantero se ganó una sanción de dos partidos en el empate 1-1 del Mónaco en Estrasburgo, después de celebrar su propio gol con un gesto de cortar la cabeza.

Ricken dijo al respecto: «Por eso creo que algo así también es innecesario. Que hablen los hechos. Ahora mismo todo el mundo habla de sus éxitos, incluso se le relaciona con la selección nacional. Creo que debería definirse por eso. No por ese tipo de gestos.»

En la actual ventana internacional, Brunner todavía tiene por delante con la sub-21 los partidos de clasificación contra Malta (miércoles, 18:00) y contra Georgia (6 de octubre, 18:00).