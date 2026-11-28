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El Barcelona ha recibido un importante impulso antes de enfrentarse al Deportivo de La Coruña, ya que su convocatoria recupera a varios jugadores destacados, con Lamine Yamal a la cabeza, además de incluir a Rodrigo Hernández y Andreas Christensen. La lista trae también una sorpresa: una cara nueva procedente del filial, mientras persisten varias bajas importantes en el equipo.

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Hansi Flick confirmó en la rueda de prensa previa al partido la inclusión de Rodrigo Hernández y Christensen en la convocatoria del equipo que viajará al estadio de Riazor para medirse al Deportivo de La Coruña. Además, anunció la llamada de Orian Goren, centrocampista del Barça Atlètic, que se convierte en una de las caras nuevas con la oportunidad de estar con el primer equipo.

La inclusión de Goren llega después del debut de Àlex Campos esta semana en Bakú. Flick sigue recurriendo a jugadores del filial para suplir las bajas y dar a los jóvenes talentos la oportunidad de estar con el primer equipo, en unas circunstancias que le obligan a introducir cambios en la lista de jugadores disponibles para los próximos partidos.

Por otro lado, el Barcelona recupera a Lamine Yamal, que vuelve a la convocatoria tras perderse el partido de la Liga de Campeones ante el Sabah por una lesión en el tobillo. El extremo estará a disposición del cuerpo técnico en el esperado encuentro, lo que da a Flick una opción más en la línea de ataque.

Pese a estos refuerzos, el Barcelona no afrontará el duelo con la plantilla al completo. Se ha confirmado la baja de Alejandro Balde, que no pudo terminar el partido de Bakú tras sufrir un esguince de tobillo. Tampoco estará Marc Bernal, lesionado, al que Flick ha descartado para los dos próximos encuentros, ni Fermín, que cumple sanción.

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La convocatoria del Barcelona para medirse al Deportivo de La Coruña la forman Joan García, Cancelo, Brian Fariñas, Cubarsí, Gavi, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Szczęsny, Adeyemi, Christensen, Rodrigo, Gordon, Gerard Martín, Olmo, De Jong, Koundé, Eric, Livaković, Orian Goren y Àlex Campos, una lista que combina a jugadores del primer equipo con jóvenes promesas del Barça Atlètic.