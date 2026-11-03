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El entrenador del Inter, Cristian Chivu, espera un ambiente hostil cuando su equipo se enfrente al Feyenoord en De Kuip en el partido de la Champions League del martes. El exdefensa del Ajax recordó el éxito que tuvo en ese estadio e instó a los suyos a reponerse de la derrota en el derbi.

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El Inter busca reaccionar en Europa tras el tropiezo en el derbi

El Inter viaja a Róterdam para enfrentarse al Feyenoord en De Kuip el martes por la noche con la intención de dar impulso a su campaña en la Champions League. El conjunto italiano suma tres puntos en tres partidos tras perder contra el Real Madrid y el Club Brujas y lograr una ajustada victoria ante el Shakhtar.

El equipo de Christian Chivu afronta el encuentro con el objetivo de recuperarse de la dolorosa derrota por 3-1 ante el Milan en el derbi.

El partido supone el regreso de Chivu a De Kuip, un estadio en el que cosechó éxitos durante su etapa como jugador del Ajax.

Chivu recuerda su vínculo personal con De Kuip

En la rueda de prensa previa al partido, Chivu recordó su pasado en el estadio del Feyenoord y reconoció el apoyo que recibirá el equipo local desde la grada. «Gané aquí la Copa de los Países Bajos [en 2002]. Sé lo que significa este estadio para este equipo y conozco la pasión de sus aficionados», afirmó Chivu.

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«Sé qué ambiente generan. No será fácil; el ambiente será hostil, pero precisamente por eso nos encanta jugar en la Champions League».

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«Sabemos que este partido no será fácil, pero también tenemos muy claro quiénes somos y qué queremos conseguir», añadió.

El Inter se prepara para intensos duelos individuales

Chivu elogió los resultados del Feyenoord en casa y advirtió a sus jugadores de que deberán mantenerse alerta ante la calidad ofensiva del equipo local. «Este equipo se crece jugando en casa, con el empuje de sus aficionados», señaló el entrenador del Inter.

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«Tiene jugadores de calidad que destacan en los duelos y en las situaciones de uno contra uno».

«Tenemos que mostrar nuestras virtudes y todo lo que somos capaces de hacer para crearles problemas... Vamos a ofrecer una gran actuación», aseguró Chivu.

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El Inter busca puntos cruciales a domicilio

El Inter aspira a conseguir en Róterdam su segunda victoria de la fase nacional antes de volver a centrarse en la Serie A.

Chivu espera que su plantilla ofrezca una actuación disciplinada en lo táctico pese a la intensa presión.

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El inicio del partido en De Kuip está previsto para el martes por la noche.