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El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha anunciado el once titular de su equipo para el duelo ante el Deportivo de La Coruña, este domingo en el estadio de Riazor, correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga.

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El regreso de Lamine Yamal fue la principal novedad en las decisiones de Flick para el partido, después de que el jugador se perdiera el encuentro ante el Sabah en la Liga de Campeones por unas molestias en el tobillo derecho. Ya recuperado, vuelve a entrar en los planes del técnico alemán.

La alineación completa del Barcelona para el partido de hoy es la siguiente:

Portería: Joan García.

Defensa: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.

Centro del campo: Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo.

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Delantera: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

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Lamine Yamal aparece en el once inicial tras su ausencia en el último partido europeo y vuelve a liderar la banda derecha del conjunto catalán. Flick confía en su capacidad para marcar la diferencia, ya sea con regates, con pases decisivos o con desmarques ofensivos que ofrezcan al Barcelona más soluciones ante la defensa rival.

La vuelta del jugador tiene una gran importancia para el Barcelona, sobre todo porque el cuerpo técnico decidió no arriesgar con él en el partido anterior, después de que sintiera algunas molestias en el tobillo. Ya ha superado el problema y vuelve a estar disponible.

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La convocatoria del Barcelona para el encuentro también incluye a varios jugadores que regresan, encabezados por el centrocampista Rodri Hernández y el defensa Andreas Christensen, que han recibido el alta médica pero empezarán el partido en el banquillo, junto al defensa francés Jules Koundé y el joven centrocampista Gavi.

En el banquillo también estarán Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Álex Campos, Brian Fariñas, Orian Goren, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus.

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Por su parte, el Barcelona no podrá contar hoy con Fermín López, por sanción, ni con Alejandro Balde, Marc Bernal, Xavi Espart y Roony Bardghji, por lesión.

El conjunto catalán afronta el partido con el objetivo de sumar los tres puntos para afianzar su liderato en LaLiga, aprovechando el tropiezo del Real Madrid, que perdió por 1-2 ante el Deportivo Alavés. Si gana en Riazor, el Barcelona tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja sobre su perseguidor más cercano.

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El encuentro supone la primera visita del Barcelona a Riazor en ocho años y tiene además un carácter especial para la afición azulgrana, ya que coincide con el 127.º aniversario de la fundación del club, que se celebra el 29 de noviembre.