El regreso de Kroos al Real Madrid... ¿En qué punto se encuentra el proceso?

Según varios medios, el Real Madrid quiere incorporar a Toni Kroos a su estructura directiva.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, la idea aún se evalúa internamente y por ahora no hay oferta formal al alemán.

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Según el diario español «AS», Kroos podría volver al inicio de la próxima temporada, pues la directiva cree que su experiencia beneficiará al club, sea cual sea su rol.

La despedida de Kroos aún perdura en la memoria madridista: tras su último partido en el Bernabéu algunos aficionados lloraron su marcha. Seis días después llegó el broche: se retiró con su sexto título de la Liga de Campeones. en 2024, y así poner un broche de oro a su carrera.