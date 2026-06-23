La selección brasileña entrenó hoy martes con todo su plantel, menos el lesionado Raphinha, antes de viajar a Miami para enfrentar a Escocia en la madrugada del jueves, en la tercera jornada del Grupo 3 del Mundial 2026.

Según Mundo Deportivo, el portero Alisson Becker, que el lunes trabajó en solitario para dosificar su esfuerzo, se reincorporó hoy al grupo en Columbia Park (Morristown, Nueva Jersey) y completó la sesión con normalidad.

El plantel trabajó bajo un clima más fresco, con temperaturas por debajo de los 20 °C tras varios días por encima de 30 °C.

Neymar, Gabriel Martinelli y Bruno Guimarães se mostraron sorprendidos por el frío y se frotaron brazos y manos antes de salir al campo, según la agencia EFE.

Durante los 15 minutos abiertos a la prensa, el grupo, dirigido por Carlo Ancelotti, hizo ejercicios de activación y un rondo con los 22 disponibles.

Rafinha, aún recuperándose de una lesión en el isquiotibial derecho, fue el único ausente y se perderá el encuentro ante Escocia.

Según una fuente cercana a la EFE, el extremo del Barcelona no estará disponible hasta un posible partido de octavos de final.

Neymar, recién recuperado de una lesión de gemelo que lo marginó un mes, chocó con Danilo y recibió aplausos del grupo.

En la tercera jornada, Brasil busca mantener el liderato del Grupo C con 4 puntos, solo por diferencia de goles sobre Marruecos, que jugará contra Haití.



