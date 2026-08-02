Las miradas de los aficionados al fútbol africano se dirigirán el próximo jueves a la sede de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en El Cairo, donde se celebrarán los sorteos de la ronda preliminar de la Liga de Campeones de África y de la Copa Confederación para la temporada 2026-2027, dando así el pistoletazo de salida a un nuevo viaje hacia la gloria continental, en medio de una gran expectación por parte de los clubes participantes y de la afición por conocer los primeros enfrentamientos de la nueva temporada.

La ceremonia del sorteo de la Copa Confederación de África comenzará a las dos de la tarde, hora de El Cairo, mientras que a continuación se celebrará directamente el sorteo de la Liga de Campeones de África a las tres de la tarde.

Los clubes participantes de las distintas partes del continente conocerán a sus rivales en la ronda preliminar, en los primeros pasos de su camino hacia la clasificación a la fase de grupos y, posteriormente, hacia la lucha por los dos títulos más preciados a nivel de clubes en África.

La Confederación Africana de Fútbol anunció que las ceremonias de ambos sorteos se retransmitirán en directo a través del canal CAF TV, lo que brinda a los aficionados dentro y fuera del continente la oportunidad de seguir el inicio de una nueva temporada de las dos competiciones de clubes africanos.

Egipto estará representado en la Liga de Campeones de África por el Zamalek, campeón de liga, y el Pyramids, subcampeón de la competición. En cuanto a la Copa Confederación de África, participan el Al Ahly, tercer clasificado en la liga, junto al Zed, subcampeón de la Copa de Egipto.

Exenciones previstas para los clubes clasificados

El sitio web marroquí "Sport7" señaló que tres clubes se beneficiarán de la exención de disputar la primera ronda preliminar de la Liga de Campeones, que son el Sundowns sudafricano, el Espérance tunecino y el Renaissance de Berkane marroquí, en base a la clasificación continental.

Añadió que el Al Ahly egipcio, el USM Alger argelino y el AS FAR marroquí también obtendrán una exención oficial de disputar la primera ronda preliminar en la Copa Confederación.

El campeón de la Liga de Campeones de África recibirá un premio económico de 6 millones de dólares estadounidenses, mientras que el campeón de la Copa Confederación de África obtendrá 4 millones de dólares estadounidenses.

En el marco de la continuidad del apoyo de la CAF a los clubes participantes, los equipos que se despidan de las competiciones en la ronda preliminar recibirán una subvención solidaria de 100.000 dólares estadounidenses por cada club, con el objetivo de reforzar la estabilidad financiera y fomentar la participación en las competiciones continentales.

Las rondas preliminares de las últimas temporadas fueron testigo de duelos potentes e historias excepcionales, que reunieron a los grandes del continente con los clubes emergentes que buscaron imponerse en el panorama africano, lo que refuerza las expectativas de una nueva temporada llena de emoción y competitividad desde las primeras rondas.

El Mamelodi Sundowns sudafricano afronta las competiciones de la nueva temporada como vigente campeón de la Liga de Campeones de África, mientras que el USM Alger ostenta el título de la Copa Confederación de África tras coronarse campeón del torneo la temporada pasada.