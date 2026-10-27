En una confesión impactante que da la vuelta a todos los pronósticos, el hombre más poderoso del Balón de Oro reveló el verdadero secreto detrás de la caída de las estrellas de España, campeonas del mundo, en la carrera por la coronación, asegurando que el triunfo de Harry Kane no fue una simple victoria, sino el resultado de una guerra interna de votos que hizo añicos el sueño de los españoles.

Vincent García, redactor jefe de la revista "France Football" y presidente del jurado del Balón de Oro, rompió su silencio para justificar la gran sorpresa de la edición de este año, en la que el inglés Harry Kane se coronó con el prestigioso galardón, mientras que ningún jugador de la selección española, campeona del Mundial, logró alcanzar las primeras posiciones.

El enigma de la caída española

García atribuyó esta caída, en declaraciones recogidas por el diario francés "L'Équipe", al fenómeno de la "división de votos" que golpeó con fuerza al vestuario de La Roja, explicando que la encarnizada competencia entre las dos estrellas de la selección les resultó perjudicial.

García dijo: "Creo sinceramente que Rodri le quitó algunos votos a Lamine. En la selección española que ganó el Mundial, hubo una clara división de votos entre Rodri y Lamine Yamal, y esa división les costó mucho".

El veterano periodista francés añadió: "Hubo una gran dispersión de votos entre los jugadores españoles, y lo más importante es que la selección española era un equipo compacto y una máquina colectiva asombrosa. Por eso era casi imposible para los miembros del jurado destacar y favorecer un único rendimiento individual en concreto".

Yamal paga el precio de la lesión y de un único gol

García no dudó en analizar la situación del joven astro Lamine Yamal, extremo del Barcelona, que llegó al Mundial como uno de los grandes favoritos.

Explicó: "Lamine Yamal se convirtió en campeón del mundo y eso es un gran logro, pero en realidad solo marcó un gol y comenzó el torneo lesionado. Esta situación complicada hizo que la tarea del jurado fuera muy difícil a la hora de decidir entre los jugadores españoles".

Y cuando se le preguntó por su elección personal en la votación, el presidente del premio se negó a revelarla y se limitó a avivar aún más la polémica diciendo: "Voté por alguien que no ganó, y creo que también merecía ganar, pero lo verán todo el sábado, cuando France Football publique los resultados completos y detallados".

La batalla de los 41 puntos

Sobre la batalla final por el título, García reveló que la pugna entre Kane y Kylian Mbappé llegó al punto de ebullición, y que la decisión se produjo en los últimos instantes.

Dijo: "Kylian Mbappé estuvo por delante en la carrera durante la mayor parte del periodo de votación, antes de que Harry Kane regresara con fuerza. La diferencia de puntos entre Kane y Mbappé es mínima, incluso menor que la diferencia entre Rodri y Vinicius en 2024, que fue de 41 puntos".

García defendió con firmeza que la estrella inglesa merecía el premio, rechazando la idea de que ganó únicamente gracias a los logros de su equipo.

Cerró sus declaraciones con las cifras: "Es, ante todo, un gran goleador. Marcó 73 goles con su club y con la selección de su país esta temporada, ganó todos los títulos en Alemania con el Bayern Múnich, llegó a las semifinales de la Liga de Campeones, y con la selección de Inglaterra alcanzó las semifinales del Mundial. No cabe duda de que el jurado sintió que era la opción idónea y la más completa entre todos los candidatos".



