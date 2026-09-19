El récord de Mourinho en peligro: el Barcelona de Flick amenaza el trono del Real Madrid

El Barcelona continúa su fulgurante arranque en la Liga española, tras firmar el pleno de victorias en sus seis primeros partidos y anotar 28 goles, situándose en el camino para batir el récord histórico que logró el Real Madrid dirigido por su técnico portugués José Mourinho durante la temporada 2011-2012.

Según el diario español "Sport", el conjunto catalán no encuentra un rival de verdad en LaLiga hasta el momento, después de imponer su dominio sobre todos los equipos a los que se ha enfrentado, ya sea en el estadio Spotify Camp Nou o fuera de él, logrando 6 victorias consecutivas.

Y aunque Hansi Flick no es precisamente un amante de los récords, según demostró recientemente en una de sus ruedas de prensa, el Barcelona avanza con paso firme hacia la superación del registro histórico del Real Madrid.

La temporada 2011-2012 vio al Real Madrid, dirigido por el técnico portugués, firmar una cifra sin precedentes en la historia de LaLiga, tras marcar 121 goles en 38 jornadas, con un promedio de 3,18 goles por partido.

El conjunto blanco logró entonces alcanzar los 100 puntos por primera vez en su historia, gracias al brillante rendimiento de Cristiano Ronaldo, que anotó 46 goles, junto a Gonzalo Higuaín con 22 goles, y Karim Benzema, que marcó 21 goles.

El Real Madrid perdió solo dos partidos en Liga durante aquella temporada, ante el Levante por 1-0 y ante el Barcelona por 3-1, después de despedirse de la Liga de Campeones de Europa en las semifinales por penaltis frente al Bayern Múnich.

Y pese a batir el récord de goles marcados en la competición doméstica, el conjunto blanco fue incapaz de perforar la portería en dos partidos, ante el Racing y el Valencia, además de empatar frente al Málaga y el Villarreal.

El Real Madrid firmó su mayor victoria de aquella temporada en el estadio Santiago Bernabéu, tras arrollar al Osasuna por 7-1.

Catorce años después, el récord del Real Madrid está seriamente amenazado, ante el explosivo inicio que ofrece el Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick, que afronta su tercera temporada con el conjunto catalán.

El Barcelona ha marcado 28 goles en 6 partidos, con un promedio de 4,6 goles por partido, tras conseguir amplias victorias sobre el Elche por 5-0, el Athletic Club por 2-0, el Rayo Vallecano por 5-2, el Valencia por 5-0, el Levante por 4-2 y el Racing por 7-2.

A nivel individual, Raphinha encabeza la lista de goleadores de LaLiga con 9 goles, tras firmar un triplete en la portería del equipo procedente de la región de Cantabria, elevando su cuenta a 4 tripletes con la camiseta del Barcelona.

Su perseguidor más cercano llega desde dentro del propio conjunto catalán, se trata de Lamine Yamal, que intentó marcar por todas las vías posibles, antes de cerrar el festival de goles tras una jugada maradoniana de Adeyemi.

El jugador, de 19 años, elevó su cuenta a 7 goles en la Liga, después de perforar la portería durante 4 partidos consecutivos.

Antes del parón internacional, el Barcelona visita al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un enfrentamiento en el que el equipo de Flick tropezó la temporada pasada, tras encajar una dura derrota por 4-1.

La ambición del conjunto catalán no se limita a mantener el pleno de victorias en el inicio de la temporada, sino que se extiende también a conservar su aterrador promedio goleador que preocupa en Europa y pone en jaque el récord que todavía mantiene el Real Madrid dirigido por José Mourinho.



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