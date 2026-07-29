¡El reconocimiento médico en el BVB ya estaba programado! ¿Fracasó un traspaso de Said El Mala por una cifra irrisoria hoy por culpa de Lars Ricken?

Según esto, El Mala estuvo como invitado en el centro de entrenamiento de Dortmund el 25 de marzo de 2024. El entonces jugador de 17 años acababa de sumar sus primeras apariciones como profesional con el Viktoria Köln en la 3. Liga. El Dortmund quería ficharlo para el U19. Durante una presentación, supuestamente le mostraron, entre otras cosas, una camiseta del BVB con su nombre y el número 10. Al parecer, el propio El Mala podía imaginarse un traspaso, e incluso el reconocimiento médico ya había sido programado.

Sin embargo, después los dos clubes no lograron acercar posturas en lo económico. El actual director general del Dortmund, Lars Ricken, entonces todavía responsable de cantera, habría ofrecido primero 100.000 euros y luego elevado la oferta a 150.000. Eso quedaba muy por debajo de la exigencia inicial del Viktoria, de un millón de euros. En general, Ricken no habría estado del todo convencido de El Mala.

Según el informe, Ricken habría parecido "superficial" para la parte del jugador. La fuerza impulsora por parte del BVB habría sido el entonces entrenador del U19, Mike Tullberg. Como no parecía posible un acuerdo, el entonces director general del Viktoria, Stephan Küsters, puso finalmente fin a las negociaciones; así lo demuestra un chat de WhatsApp entre él y Ricken publicado por Sport Bild .

Según el informe, El Mala habría podido forzar él mismo el traspaso. Como el contrato del entonces menor de edad con el Viktoria no lo habían firmado ambos padres, sino solo el padre, los El Mala habrían podido rescindirlo por un defecto de forma. Pero renunciaron a ello.

Said El Mala se marchó en su lugar al 1. FC Köln

Al mismo tiempo, el 1. FC Köln entró en la puja. El rival local del Viktoria quería fichar no solo a Said El Mala, sino también a su hermano Malek, un año mayor que él; ambos mantienen una relación muy estrecha. En una entrevista con 11Freunde , El Mala incluso señaló el hecho de que en el BVB ya no podría seguir jugando junto a su hermano como la razón decisiva del fracaso del traspaso al BVB: "Para mí, ahí se acabó el asunto."

Al final, el Köln se hizo con el dúo por un total de 500.000 euros, aunque la cifra de traspaso de Said fue tasada en 350.000 euros. Al mismo tiempo, se acordó una participación del diez por ciento en una futura venta. Sin embargo, por una sanción de fichajes, el Köln no pudo completar ningún traspaso en 2024. Así que los dos El Mala se quedaron una temporada más en el Viktoria. Said sumó 18 contribuciones de gol en 32 partidos de la 3. Liga. Malek, en cambio, solo disputó 371 minutos en total.

Ya en su primera temporada en el Köln, Said El Mala logró su gran irrupción. En abril de 2026, el Köln compró al Viktoria la participación por futura venta por dos millones de euros. Así que, si El Mala vuelve a cambiar de club, el Köln se quedará con la totalidad de la cantidad del traspaso. ¿Del BVB? Dos años después del traspaso frustrado, el Dortmund trabaja actualmente de forma intensa en El Mala. Pero ahora no debería costar 350.000 euros, sino alrededor de 50 millones. Hasta ahora, según informaciones coincidentes, el BVB ofrece unos 40 millones, bonus incluidos.



