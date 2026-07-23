Mark van Bommel está a punto de convertirse en el nuevo seleccionador de Bélgica, pero a su alrededor también habrá que nombrar un cuerpo técnico. Según Het Nieuwsblad, Maarten Martens debe convertirse en uno de sus asistentes.

El belga, de 42 años, está sin trabajo tras su destitución en el AZ en enero. Allí fue despedido después de una serie de resultados decepcionantes. Es posible que ese periodo llegue pronto a su fin si se incorpora al cuerpo técnico de Van Bommel.

Aunque Martens es en realidad entrenador principal, y a principios de este año todavía estuvo en la órbita del Anderlecht, ahora continuará su carrera como asistente en la selección belga. Además, Het Nieuwsblad espera que ese cuerpo técnico esté compuesto principalmente por neerlandeses.

Martens vistió como jugador la camiseta de los Diablos Rojos en nueve ocasiones, aunque la última se remonta a 2010. Por ello, se quedó justo fuera de la ‘Generación Dorada’ de los belgas.

El nombramiento de Van Bommel parece que va a anunciarse oficialmente en los próximos días. El técnico, de 49 años, tiene preparado un contrato hasta 2028, en el que Bélgica quiere aspirar a todo en la Eurocopa.

Su hijo Ruben van Bommel ya dejó entrever que no espera más problemas. “¿Cuándo se emite esto?”, dijo entre risas ante la cámara de ESPN. “Si todo va bien, saldrá adelante. Y si no, tendréis que cortar esto.”

Martens parece así destinado a convertirse en el primer asistente. Sobre los demás nombres aún no se sabe nada.