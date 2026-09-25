¿Cómo se le puede pedir al Real Madrid que confíe en la neutralidad de la Liga española, mientras su presidente afirma públicamente que su relación con el club es "irreparable"? Esta no es una crisis entre el Real Madrid y Javier Tebas, ni una nueva disputa sobre el arbitraje. Es, en mi opinión, una crisis de confianza en la neutralidad de la propia institución.

Tebas está en su derecho de discrepar con el Real Madrid, y de criticar sus comunicados y posturas, pero ¿es normal que el presidente de la Liga se convierta en una parte permanente de un conflicto público con uno de los clubes cuyos intereses se supone que debe representar a todos por igual?

Y para comprender lo extraño de la escena, imaginen, por ejemplo, a un presidente electo de un parlamento que declara que su relación con un grupo parlamentario seguirá siendo "irreparable" mientras su líder permanezca en el cargo, y que luego sale constantemente a responder y atacar a ese grupo ante la opinión pública.

Ataque en lugar de disculpa

Volvamos al origen de la crisis. A Tebas no le gusta que el Real Madrid exprese su enfado y su duro ataque contra el arbitraje por los sucesos del derbi, pero ¿qué hizo el Madrid más que defender sus derechos de la manera que considera adecuada?

Se puede discrepar con la forma en que el Real Madrid expresa su enfado, y se puede considerar que algunos de sus comunicados y las declaraciones de sus dirigentes son a veces exagerados, pero hay una realidad que no se puede pasar por alto: el arbitraje en el derbi tuvo errores que la propia comisión de árbitros reconoció posteriormente.

Por tanto, considero que el Real Madrid está en su derecho de tomar medidas de escalada que estime necesarias para exigir que no se repitan tales errores en el futuro, ya que influyeron directamente en el resultado del partido y, en consecuencia, en la lucha por el título.

Afirmo también que la existencia de un error arbitral reconocido no significa que todas las acusaciones del Real Madrid sean correctas, pero sí le otorga el derecho a protestar y a exigir una revisión del sistema.

Tebas está enfadado porque considera que las acusaciones del Real Madrid hacia los árbitros afectan a la imagen mental de LaLiga, pero, en mi opinión, no ha buscado aportar una contribución real a la solución del problema arbitral, del que se han visto perjudicados el club blanco y otros clubes; al contrario, siempre sale a decir "tenemos a los mejores árbitros del mundo", como si escondiera la cabeza en la arena, solo para oponerse al Madrid.

Además, el Real Madrid no ha recibido, hasta ahora, una disculpa oficial por los errores arbitrales que se reconocieron públicamente, a diferencia de lo que ocurrió en el derbi de Mánchester hace unos días, y aquí radica una de las diferencias entre la Premier League y LaLiga.

Mira a la Premier League

Y quizá la verdadera diferencia aquí no tiene que ver con una persona concreta, sino con la forma de gestionar la competición. En Inglaterra, cuando se produce un error arbitral determinante, hay un espacio claro para revisarlo y reconocerlo, en lugar de convertir el debate en una batalla abierta con el club perjudicado. Y esto es lo que ocurrió recientemente cuando Howard Webb, el responsable del arbitraje en la liga inglesa, admitió la existencia de un error en una de las jugadas polémicas durante el derbi de Mánchester.

No digo que la Premier League se haya quedado sin errores, ni que el fútbol inglés haya alcanzado un modelo ideal en el tratamiento del arbitraje, pero la idea es simplemente que la fortaleza de cualquier competición no se mide por el número de veces que sus responsables salen a defenderla, sino por su capacidad de reconocer el error, corregirlo y mantener la confianza de los clubes en ella.

Por ello considero que el máximo responsable de la Liga debe estar más cerca de ser un árbitro entre las partes del sistema, y no una parte más en el conflicto.

Nunca hemos visto que uno de los responsables de la Premier League salga en público a atacar al Manchester City, por ejemplo, pese a que el club está acusado en casos relacionados con el juego limpio financiero.

Asimismo, supongo que el aficionado común ni siquiera conoce los nombres de los responsables de la Premier League, porque apenas aparecen en los medios, a diferencia de Tebas, que adora los focos, y cuya cuenta en la plataforma "X" parece más activa de lo debido, teniendo en cuenta su delicado cargo.

"Discrepa y serás conocido"

Considero que Tebas quiso arrastrar al Real Madrid a una crisis mediática de este tipo, para saldar sus desavenencias personales con el presidente Florentino Pérez, algo que quedó claramente de manifiesto en sus últimas declaraciones, en las que afirmó que la relación no se arreglará mientras Pérez siga en la fortaleza del "Santiago Bernabéu".

Del mismo modo, Tebas desea presentarse con la imagen del responsable que no teme enfrentarse al "ente más poderoso" de España, según lo describió en su último comunicado, aunque ese ente esté defendiendo sus derechos. Es decir, se opone por oponerse, aplicando el principio de "discrepa y serás conocido".

Tebas afirma en más de una aparición mediática que es "aficionado del Real Madrid desde pequeño", aunque tampoco es lógico que el presidente de la Liga revele su afiliación a un club concreto, pero la verdad es que esta declaración no es más que un telón tras el que se protege para atacar al club blanco y a sus dirigentes.

Ha llegado el momento de marcharse

Tebas no es un director empleado por encima de los clubes, sino un presidente electo por la Asamblea General de "LaLiga". Y la información oficial de la Liga establece que su presidente es elegido por un periodo de 4 años, además el estatuto menciona que el mandato puede terminar, entre otras causas, mediante una votación de moción de censura.

Por ello considero que destituir a Tebas es necesario en este momento, antes de que sus desavenencias personales con el Real Madrid y su presidente afecten a la justicia de la competición en LaLiga.

Queremos que la competición se mantenga dentro del marco del terreno de juego, en lugar de que quede vinculada a cuestiones externas, lejos de la rivalidad deportiva que conocemos. El fútbol español necesita un presidente de la Liga que esté por encima de los conflictos, no dentro de ellos.