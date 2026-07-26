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Muhammad Sharaf Eldeen

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El Real Madrid y el PSG no están solos: dos gigantes de la Premier League siguen peleando por Diomande

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Y. Diomande
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El astro marfileño destaca con fuerza en el mercado de fichajes de verano

El futuro del marfileño Yan Diomandé, extremo del Leipzig, sigue abierto a todas las posibilidades, ante la ausencia hasta el momento de un acuerdo sobre su traspaso, mientras continúa la competencia entre varios de los grandes clubes europeos.

En este sentido, el periodista de la cadena "Sky Sport Alemania" Florian Plettenberg afirmó este domingo que hasta ahora no existe ningún acuerdo entre el Leipzig y el Real Madrid o el París Saint-Germain sobre Diomandé, apuntando a la celebración de conversaciones previstas para hoy, con la disposición de ambos clubes a presentar nuevas ofertas.

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Plettenberg explicó que el París Saint-Germain sigue con fuerza en la carrera y no se ha rendido, mientras que el Leipzig tampoco descartó la posibilidad de que el jugador se marche al Liverpool o al Manchester City, aunque el Real Madrid y el PSG representan actualmente las dos opciones más serias y realistas.

Negó la existencia de negociaciones directas cara a cara actualmente entre los responsables del Leipzig y del Real Madrid, en la ciudad alemana, pese a lo mencionado por algunos informes, asegurando que el club que milita en la Bundesliga no espera alcanzar un acuerdo hoy.

Diomandé sigue de vacaciones y todavía no ha hablado con los responsables del Leipzig, y regresará a comienzos de la próxima semana, según Plettenberg.



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