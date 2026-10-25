Las expediciones de Real Madrid y Barcelona llegaron al Camp Nou para preparar el esperado Clásico que se disputa esta tarde del domingo, dentro de la jornada de LaLiga, en medio de una gran expectación entre la afición por el partido que enfrenta a los dos eternos rivales.

El autobús del Real Madrid salió hace poco del hotel Intercontinental de Barcelona con destino al Camp Nou, para iniciar los últimos preparativos antes del esperado duelo.

Por su parte, la expedición del Barcelona había salido del hotel Torre Melina Gran Meliá Barcelona rumbo al mismo estadio, después de que los jugadores del conjunto catalán completaran sus preparativos en el lugar de concentración, dando comienzo así a la cuenta atrás para el encuentro.

El duelo reviste una gran importancia en la carrera por el título de LaLiga, en medio de la pugna constante entre el Real Madrid y el Barcelona, y el deseo de cada equipo de llevarse el clásico y reforzar su posición en la tabla de clasificación.