El Manchester City afronta el fantasma de recibir duras sanciones tras su condena en el caso de los cargos relacionados con graves infracciones de las normas financieras, y el asunto podría llegar hasta el descenso de la Premier League.

El diario "The Sun" señaló que el club podría verse obligado también a lidiar con un éxodo masivo de sus jugadores como consecuencia de un posible descenso o expulsión de la Premier League.

La Premier League confirmó que el Manchester City es culpable de todos los cargos relacionados con graves infracciones de sus normas financieras y de la mayoría de los cargos relacionados con la falta de cooperación con la investigación.

Concluyó que el Manchester City organizó "contratos ficticios" y falsificó sus datos financieros por un importe superior a los 900 millones de libras esterlinas entre los años 2009 y 2018.

Hasta ahora no se ha determinado ninguna sanción, ya que el Manchester City todavía puede presentar un recurso, pero si los responsables de la Premier League imponen las máximas sanciones a los campeones de liga en ocho ocasiones, ello podría provocar la marcha de sus grandes estrellas.

El Manchester City podría verse librando una batalla perdida por conservar a sus estrellas, aunque se cree que los jugadores siguen fieles a la causa por el momento.

El diario "The Sun" repasó el lugar en el que podrían acabar algunas de las principales estrellas del club en el peor escenario posible para el Manchester City.

Erling Haaland: Real Madrid y Barcelona

No hay duda de que todo club en Europa desearía que Erling Haaland liderase su ataque, y por eso no es de extrañar que tanto el Real Madrid como el Barcelona ya se hayan movido en la puja por hacerse con el gigante delantero noruego.

El diario "The Sun" informó a principios de esta semana de que los dos gigantes españoles tienen mucho interés en fichar a Haaland si se presenta la oportunidad.

Haaland ha marcado 169 goles en 205 partidos con el City, una cifra récord asombrosa que significa que no le faltarán ofertas potentes si quiere abandonar el Etihad Stadium.

Jérémy Doku: Arsenal

Aunque no hay ningún indicio de que el Arsenal esté trabajando en el fichaje de Jérémy Doku, ni siquiera de que muestre interés por el extremo, el Emirates Stadium encajaría a la perfección con el belga.

El Arsenal necesita con urgencia un nuevo extremo izquierdo tras perder tanto a Gabriel Martinelli como a Leandro Trossard en verano, y Doku sería la mejora que Mikel Arteta tanto anhela.

El Arsenal tiene un historial de fichar a jugadores del Manchester City cuando estos pierden su sitio en el Etihad Stadium.

Pero con las posibles sanciones a las que se enfrenta el Manchester City y la condición del Arsenal como campeón de la Premier League, Arteta podría por fin lograr atraer a un jugador destacado del Manchester City en la plenitud de su rendimiento.

Elliot Anderson: Barcelona, Real Madrid y Manchester United

El Manchester United quería fichar a Elliot Anderson este verano antes de que fichara por su eterno rival por 116 millones de libras esterlinas.

Si alguna sanción abriera la puerta a que el United volviera a la puja, no cabe duda de que sería un enorme refuerzo para la mitad roja de Manchester.

Pero el United se enfrentaría a una competencia feroz después de que informes en España afirmaran que Anderson es uno de los jugadores a los que tanto el Barcelona como el Real Madrid tienen echado el ojo.





IMAGO





Enzo Fernández: Barcelona y Real Madrid

Al igual que Anderson y Haaland, Enzo Fernández es otro jugador al que siguen el Real Madrid y el Barcelona.

Fernández le costó al City una cifra enorme de 125 millones de libras esterlinas este verano, pero podría marcharse tras solo 12 meses si la Premier League impone sanciones descomunales al City.

El Real Madrid mostró interés en fichar a Fernández en verano, y el argentino también estaba deseoso del traspaso, por lo que reactivar esas conversaciones no sería difícil si se abriera la puerta.

Gianluigi Donnarumma: Bayern Múnich, Chelsea y Manchester United

El Bayern Múnich sigue buscando un sucesor a largo plazo para el veterano portero Manuel Neuer, que cumplirá 41 años esta temporada.

Los informes apuntan a que el Bayern Múnich se encuentra entre los numerosos equipos que han pensado en fichar a Gianluigi Donnarumma para cubrir ese vacío.

Mientras tanto, el Manchester United pensó en fichar a Donnarumma el año pasado antes de su traspaso al City.

El Chelsea también podría intentar fichar al portero italiano, dado que la llegada de Emiliano Martínez parece una solución temporal para sus problemas en la portería.

Rayan Cherki: Real Madrid, Barcelona y Paris Saint-Germain

Rayan Cherki se ha convertido en uno de los jugadores más emocionantes de Europa desde su traspaso al Manchester City el verano pasado.

Su hábil estilo de juego es una de las razones por las que el Real Madrid y el Barcelona compiten por hacerse con él, según la prensa española.

También parece que el gigante francés Paris Saint-Germain es el destino ideal para Cherki, dada su experiencia previa en la liga francesa y su tendencia a acumular talento ofensivo en su plantilla.

Marc Guéhi: Liverpool

El Liverpool competía por hacerse con Marc Guéhi procedente del Crystal Palace antes de su traspaso al Manchester City en el mercado invernal de la temporada pasada.

A nadie sorprendería que el Liverpool volviera a intentar fichar a la estrella de Inglaterra si una gran resta de puntos, el descenso o la expulsión significaran que Guéhi quiere un nuevo comienzo en otro lugar.

Joško Gvardiol: Real Madrid y Barcelona

Los informes procedentes de España apuntan a que Joško Gvardiol es otro jugador del Manchester City al que aspiran el Real Madrid y el Barcelona.

Este defensa polivalente se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del City en los últimos años, y sería un fichaje potente para cualquier equipo que pudiera hacerse con sus servicios.

Las cosas podrían complicarse por la firma de un nuevo contrato de cinco años el pasado mes de julio.

Antoine Semenyo: Liverpool y Arsenal

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, podría querer reencontrarse con Antoine Semenyo después de que este le ayudara mucho cuando ambos estaban en el Bournemouth.

A Semenyo tampoco le faltarían ofertas, ya que el Arsenal mostró interés por el extremo en el pasado.