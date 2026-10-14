El Real Madrid, adidas y FARM Rio, la emblemática marca de moda de Río de Janeiro, se han unido para lanzar una nueva colección de ropa y accesorios que celebra el profundo vínculo histórico entre el fútbol brasileño y el gigante español.

Durante décadas, el Real Madrid se ha distinguido en parte por el talento y la alegría de sus futbolistas brasileños. Desde figuras icónicas como Kaká y Marcelo hasta estrellas mundiales actuales como Vinícius Júnior y Rodrygo, el ADN futbolístico de Brasil se ha convertido en sinónimo de la grandeza del Real Madrid.

Esta nueva colaboración tiende un puente entre Río de Janeiro y Madrid, al combinar la tradición del fútbol de élite con la vibrante estética de la vida sudamericana.

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En el centro de esta colección cápsula está la reinterpretación de las prendas clásicas de entrenamiento y de uso diario del club mediante los característicos motivos botánicos, las intensas paletas de colores y los atrevidos estampados tropicales de FARM Rio.

La versátil línea abarca desde prendas de calentamiento para los días de partido hasta ropa de calle, con camisetas de antes del partido en tonos claros y oscuros, además de chaquetas y pantalones de chándal, sudaderas con capucha, faldas, bufandas, gorras, bolsas de tela y calcetines.

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En toda la colección, los motivos orgánicos se integran en la identidad visual del Real Madrid para crear una expresión propia de la cultura futbolística, pensada para lucirse tanto en los días de partido como fuera de ellos.

En lugar de centrarse únicamente en el afán competitivo, la campaña se inspira en la altinha, el famoso pasatiempo brasileño que se practica en círculo en las playas.

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En la altinha no hay marcadores ni ganadores: los jugadores se limitan a mantener el balón en el aire siguiendo un ritmo común. Por eso, sirve como metáfora de la comunidad, la creatividad y el poder del fútbol para unir a las personas.

Al combinar la filosofía de FARM Rio, «Vístete de felicidad», con la mentalidad ganadora del Real Madrid, el lanzamiento ofrece a los aficionados una nueva forma de celebrar la cultura futbolística tanto dentro del Santiago Bernabéu como en las calles.

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Compra la colección adidas x Real Madrid x FARM Rio

La colección adidas x Real Madrid x FARM Rio ya está disponible en determinadas tiendas físicas de adidas, en la web oficial de adidas, en las tiendas oficiales del Real Madrid y en la tienda online del Real Madrid.



