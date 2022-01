El Real Madrid tiene un problema muy serio en el lateral derecho

El Real Madrid no puede permitirse otra temporada con Dani Carvajal como único lateral derecho puro de la primera plantilla. El equipo blanco acusa mucho su baja cuando se ausenta y, desgraciadamente, sus ausencias son demasiado habituales.



Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El canterano se ha perdido ya once encuentros en lo que va de campaña por diferentes motivos y la temporada pasada se perdió la friolera de 33 partidos. Su rendimiento es incuestionable cuando juega, pero el Madrid debe pensar seriamente en fichar a otro lateral derecho o, al menos, recuperar a Álvaro Odriozola si es que piensa que puede rendir al nivel del Real Madrid.

El artículo sigue a continuación

Lucas Vázquez, un parche



Cuando Carvajal no está, Ancelotti está apostando por la profesionalidad de Lucas Vázquez. El gallego es un 10 actitud pero se nota que no es un defensa puro y sufre. Con él de lateral, el Real Madrid ha dejado la portería a cero en 3 de los 14 partidos en los que ha jugado como titular. Carvajal, en 13 partidos de titular, ha ayudado a dejar la portería a cero en 7.

Ninguna estadística es 100% fiable, pues el Real Madrid gana y pierde con once jugadores y no por uno, pero son demasiados motivos para pensar en acudir este verano al mercado de fichajes con la idea de fichar a un lateral derecho. No les queda otra.