El equipo turco del Trabzonspor dio un gran salto en la clasificación de clubes europeos, tras conseguir dos victorias consecutivas en la Conference League.

Según la última actualización en la web de la UEFA, el conjunto turco ascendió del puesto 166 al inicio de la presente temporada hasta el puesto 141, aumentando su número de puntos a 12.500.

El Trabzonspor se benefició del brillo de su estrella egipcia Mohamed Salah, quien lo condujo a la victoria sobre el KuPS finlandés y luego sobre el Hearts escocés, con lo que el club turco escaló 25 puestos de una sola vez en la clasificación de la UEFA, según la web turca 61saat.

El Fenerbahçe, líder

En términos generales, el Bayern de Múnich encabeza la lista de la clasificación de clubes europeos, seguido del Arsenal en segunda posición y después del Real Madrid en tercer lugar. El París Saint-Germain ocupa el cuarto puesto, el Inter de Milán el quinto, el Liverpool el sexto, el Manchester City el séptimo, mientras que el Barcelona aparece en octava posición.

El Fenerbahçe lidera la clasificación de los clubes turcos en el ranking europeo, tras sumar 60.750 puntos que lo sitúan en el puesto 27 a nivel mundial. El Galatasaray ocupa el puesto 46, mientras que el Başakşehir figura en el puesto 98 y el Beşiktaş en el puesto 119.