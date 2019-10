El Real Madrid sufre pero Zidane sale con vida ante el Galatasaray

La falta de eficacia del Madrid de cara a portería condenó a los blancos a sufrir hasta el final pero el gol de Kroos les reengancha a la Champions.

El vive. El conjunto merengue se agarró este martes a sus opciones en la UEFA tras vencer por 0-1 al y mantiene intactas sus opciones de clasificarse para los octavos de final de la competición favorita. Además, Zinedine Zidane salvó el 'match-ball' sobre su continuidad en el que se había convertido el partido.

El gol tempranero de Kroos en el minuto 18 dio seguridad al equipo blanco, que sabía que se jugaba la vida y vivió todo el partido en un estado de nervios evidente pero que jugó siempre con una red de seguridad gracias al golazo del alemán, que aprovechó una combinación de Hazard y Benzema para clavar el balón en la misma escuadra de Muslera. A pesar del tanto tempranero, el Galatasaray no se hundió y Babel y compañía obligaron a Courtois, que sale muy reforzado del partido, a hacer tres milagros en forma de parada.

Una vez que el portero belga contuvo los arreones de los turcos, el Real Madrid tuvo la sentencia en repetidas ocasiones. Benzema mandó por encima del larguero una ocasión imperdonable justo antes del descanso. Aún más inverosímil fue la ocasión que mandó al larguero Hazard en el segundo tiempo. El belga, que ha iniciado una prolífica sociedad con Benzema, se quedó solo en el mano a mano tras un pase del francés pero sentó a Muslera y con todo a favor mandó el balón al larguero.

No fueron las únicas de un Madrid que tiró hasta en 27 ocasiones y 8 veces a puerta en la segunda parte pero no fue capaz de anotar un gol que le diera más tranquilidad aunque sí echó el cerrojo atrás en la recta final y Courtois no tuvo que volver a aparecer. El campeón de Europa supo ponerse el mono de trabajo en una final anticipada de la Champions y Zidane respira aliviado sabiendo que al menos tendrá unas horas antes de que un nuevo incendio se decrete en el entorno del club del Bernabéu.