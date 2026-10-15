En un movimiento que redibuja el mapa del fútbol europeo, Bernd Reichart, consejero delegado de la Superliga, ya no es solo un aliado del Real Madrid desde fuera, sino que se ha convertido en parte del corazón del club blanco.

El hombre que fue la cara y el cerebro del polémico proyecto de la Superliga ha decidido quitarse el manto de la revolución europea para vestir el traje oficial del Real Madrid, en una operación directiva cuya importancia equivale a los mayores fichajes futbolísticos.

La cara mediática de la Superliga, en la Casa Blanca

El diario español "As" ha sabido que Bernd Reichart se ha incorporado oficialmente al Real Madrid para ocupar un puesto que llevaba mucho tiempo vacante: director de operaciones comerciales.

El directivo alemán, que fue la figura central del proyecto de la Superliga, se encargará de supervisar los asuntos económicos más importantes del club, entre ellos la gestión del estadio Santiago Bernabéu y las áreas de patrocinio y marketing, y reportará directamente a José Ángel Sánchez, consejero delegado y miembro del consejo de administración del club.

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De demandar a la UEFA a desarrollar el negocio del Madrid

Reichart no fue un simple empleado del proyecto de la Superliga, sino su cara mediática y su defensor más feroz a lo largo de todas sus etapas de desarrollo, un proyecto que lideró una batalla judicial histórica que terminó con el reconocimiento por parte del tribunal de que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, "UEFA", había abusado de su posición dominante, lo que obligó a reequilibrar el reparto de poder entre los grandes clubes y el organismo rector europeo.

Reichart cuenta además con un amplio currículum fuera del fútbol: anteriormente ocupó el cargo de consejero delegado del gigante mediático RTL Group y también trabajó en la española Atresmedia, lo que le otorga una gran experiencia en la gestión empresarial y en la industria del entretenimiento.

Un mensaje de paz europea inminente

Este nombramiento tiene implicaciones que van más allá de los muros del Real Madrid, según el diario, ya que la incorporación de uno de los principales protagonistas del proyecto de la Superliga al club merengue, y su dedicación plena al desarrollo de su negocio comercial, apunta con fuerza a que el acuerdo definitivo de paz del fútbol europeo, tras el acuerdo preliminar alcanzado en febrero de este año, está a punto de llegar.

Con el arquitecto de la rebelión europea haciéndose a un lado para servir al Real Madrid, parece que la página del conflicto entre el Madrid y la UEFA se ha cerrado por fin, para dar comienzo a una nueva etapa cuyo título es la colaboración en lugar del enfrentamiento.



