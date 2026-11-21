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El Real Madrid ganó el sábado por 2-1 al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu en el último suspiro. Los madrileños igualan ahora a puntos con el líder, el FC Barcelona, que juega el domingo contra el Villarreal. Un buen ensayo general para el Real Madrid antes de recibir al PSV en la Champions League.

El Real Madrid tuvo un comienzo desastroso en casa: Pablo Durán marcó el 0-1 para el Celta de Vigo a los seis minutos. Los visitantes estuvieron cerca del 0-2 al contraataque por medio del propio Durán y de Williot Swedberg.

El Real Madrid reclamó un penalti cuando Arda Güler cayó en el área. En el tramo final de la primera parte sí llegó una pena máxima, pero Kylian Mbappé la lanzó por encima del larguero.

Jude Bellingham estuvo cerca del 1-1 con un cabezazo, pero el ansiado empate no llegó. El entrenador José Mourinho tenía trabajo que hacer en el descanso.

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El Real Madrid tampoco recibió un penalti tras el descanso cuando Bernardo Silva fue derribado en el área. Estaba claro que el equipo de Mourinho hacía todo lo posible por remontar.

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Yan Diomande se topó con Ionut Radu, que detuvo su potente disparo al cumplirse una hora de juego en Madrid. El 1-1 llegó en el minuto 66: Bellingham marcó y devolvió la esperanza a los aficionados del Real Madrid.

Carlos Espi se convirtió en el héroe del partido en el minuto 85 con un gol tras un rechace. Entre los jugadores y aficionados del Real Madrid predominó, sobre todo, el alivio.

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El Real Madrid centra ahora su atención en la fase de liga de la Champions League. El PSV, que ganó 1-4 al NEC, visitará el martes la capital española.