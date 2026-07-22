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Muhammad Sharaf Eldeen

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El Real Madrid se reúne en secreto con los agentes de Rodri... y la condición del City supone un obstáculo

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El Real Madrid puso rumbo a la estrella de España nada más terminar el Mundial

El Real Madrid ha tomado su decisión definitiva sobre el fichaje del internacional español Rodri, centrocampista del Manchester City, según informaciones periodísticas.

El diario francés "L'Équipe" señaló que la directiva del conjunto merengue ha decidido seguir adelante con el intento de incorporar a Rodri, tras el cambio de postura del presidente del club, Florentino Pérez, quien en un principio no estaba convencido de la operación.

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El periódico añadió que el club blanco considera ahora necesario fichar a un jugador capaz de desempeñar el papel que ocupaba la estrella alemana retirada hace dos años, Toni Kroos, y ha determinado que Rodri es la opción más adecuada para ello.

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Sin embargo, el Real Madrid no está dispuesto a pagar más de 60 millones de euros, mientras que el Manchester City se aferra a recibir 100 millones de euros para aceptar la venta del jugador.

Por su parte, la cadena "Sky Sports" señaló que la posibilidad de que Rodri se marche al conjunto merengue este verano va en aumento, después de que se celebrara una reunión secreta en un restaurante madrileño que reunió a los responsables del club y a los agentes del jugador, y que concluyó con la decisión del consejo de administración de continuar trabajando para cerrar la operación.

La cadena añadió que el Real Madrid se prepara para ofrecer un contrato que se extendería hasta el año 2030, y actualmente trabaja para alcanzar un acuerdo con Rodri sobre las condiciones personales.

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