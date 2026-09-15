El Real Madrid ha igualado a puntos al líder, el FC Barcelona (15), que aún juega este miércoles. El equipo de José Mourinho ganaba 0-2 este martes ante el colista Elche, pero acabó dejando escapar dos puntos tras un final agitado: 2-2. El revulsivo Espi firmó en el tiempo de descuento el gol de la victoria (2-3).

Dean Huijsen tuvo la mala suerte de ver cómo un potente cabezazo era detenido por el guardameta Matías Dituro. Ese mismo Dituro firmó de manera desafortunada un gol en propia puerta a los 25 minutos de juego. Kylian Mbappé dobló la ventaja tras una buena acción previa de Yan Diomande.

Vinicius Júnior estuvo muy activo y en varias ocasiones cerca del gol. El Real Madrid se fue al descanso con una ventaja de 0-2 y apenas pasó apuros tras la reanudación. Eso cambió cuando Abiel Osorio vio puerta con veinte minutos aún por jugar.

La remontada del Elche se completó cuando Fernando Niño definió con sangre fría en el minuto 83. Los aficionados del conjunto local estaban exultantes, mientras que en el Real Madrid predominaba sobre todo la incredulidad.

Mourinho movió ficha y dio entrada a Carlos Espi y Endrick, en un intento de amarrar aun así los tres puntos. Mientras tanto, el tiempo corría en contra del Real Madrid.

El Real Madrid fue rescatado en el tiempo de descuento por el recién ingresado Espi, que marcó a pase de Mbappé. Así pues, los visitantes se salvan ante el colista y siguen la estela del Barcelona