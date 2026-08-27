El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League para la temporada 2026-2027 deparó duros enfrentamientos para el Real Madrid, después de que el conjunto español quedara emparejado con 8 clubes, a razón de 4 partidos en su estadio y 4 a domicilio.

El Real Madrid arrancará su camino con un duro enfrentamiento ante el Inter italiano en su estadio, mientras que visitará al Arsenal inglés en su compromiso más destacado a domicilio.

Los partidos del Real Madrid en la fase de liga quedaron de la siguiente manera:

Real Madrid - Inter italiano — en el estadio Santiago Bernabéu.

Arsenal - Real Madrid — a domicilio.

Real Madrid - PSV Eindhoven neerlandés — en su estadio.

Roma italiano - Real Madrid — a domicilio.

Real Madrid - Leipzig alemán — en su estadio.

Shakhtar Donetsk ucraniano - Real Madrid — a domicilio.

Real Madrid - LASK austriaco — en su estadio.

AEK Atenas griego - Real Madrid — a domicilio.

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Este sorteo se enmarca dentro del nuevo sistema de la Champions League, que reúne a 36 equipos en una única fase de liga, en la que cada equipo disputa 8 partidos ante 8 rivales diferentes, a razón de dos partidos de cada bombo, uno en su campo y otro a domicilio.

Los ocho primeros clasificados acceden directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que ocupen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputarán una repesca a ida y vuelta para pelear por las plazas restantes en los octavos de final, en tanto que los equipos situados entre el puesto 25 y el último quedarán eliminados del torneo sin pasar a la Europa League.

La fase de liga se disputará entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026, mientras que la última jornada se celebrará el 27 de enero de 2027, y la final tendrá lugar en la capital española, Madrid, el 5 de junio de 2027.

El duelo entre el Real Madrid y el Arsenal destaca como uno de los enfrentamientos más exigentes del conjunto blanco en la fase de liga, junto con el choque ante el Inter, mientras que los duelos ante el PSV Eindhoven, la Roma, el Leipzig, el Shakhtar, el LASK y el AEK Atenas se presentan como distintas pruebas para el equipo en su camino hacia la clasificación a las rondas eliminatorias.

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