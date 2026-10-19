"El Real Madrid se alía con los árbitros": la prensa catalana enciende la mecha antes del Clásico

La contundente victoria del Real Madrid por 4-1 sobre el Sevilla la noche del domingo encendió una nueva ola de polémica arbitral en España, después de que la prensa catalana acusara al club blanco de beneficiarse de las decisiones de los árbitros, a tan solo una semana del esperado Clásico contra el Barcelona.

El diario catalán "Sport" señaló que el Real Madrid "se alía con los árbitros", en referencia a la controversia generada por la acción en la que Arda Güler golpeó con el codo a Peque en el minuto 23, cuando el marcador reflejaba un empate sin goles, sin que el centrocampista turco fuera expulsado.

La jugada provocó la indignación del Sevilla, que criticó las decisiones arbitrales tras el partido, mientras que su entrenador, Luis García Plaza, expresó su malestar por no haber podido completar el encuentro con un jugador menos en las filas del Real Madrid, al considerar que la acción debía haber supuesto la expulsión del futbolista madridista.

"Sport" no se limitó a criticar la jugada, sino que consideró que el Real Madrid, a pesar de sus repetidos ataques contra los árbitros y los estamentos arbitrales en España, se beneficia de decisiones polémicas en los partidos importantes, lo que refleja, según el diario, una contradicción en la postura del club respecto al arbitraje.

Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" calificó lo ocurrido en el estadio Santiago Bernabéu como un "escándalo", y también apuntó al regreso del estilo de José Mourinho a la hora de protestar a los árbitros, en alusión a las quejas reiteradas asociadas al técnico portugués durante su anterior etapa en el Real Madrid.

Santi Nolla, director del diario, consideró que la campaña permanente del Real Madrid contra el arbitraje puede influir en las decisiones durante los partidos, mientras que el diario "El Esportiu" se preguntó por los motivos de la no intervención del videoarbitraje "VAR" para revisar la acción de Güler, que a su juicio exigía una revisión.

Estas críticas llegan en un momento delicado, antes del Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, cuyo clima registra una tensión creciente por las acusaciones mutuas y la polémica permanente en torno al caso Negreira.

En contrapartida, José Mourinho exigió que se presenten pruebas concretas de las acusaciones relacionadas con el arbitraje, y aseguró que pidió a las cadenas de televisión y a los analistas que mostraran las imágenes en las que se basan los críticos, pero no encontró nada que demuestre, desde su punto de vista, la existencia de errores en beneficio del Real Madrid durante el partido contra el Sevilla.