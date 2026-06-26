El Real Madrid ríe último y gana millones con una artimaña en el mercado de fichajes

El Real Madrid y el Como han acordado el traspaso de Nico Paz, informa Fabrizio Romano. Vendido en 2024 por seis millones de euros, el centrocampista incluía una cláusula de recompra a favor del Madrid, que ahora obtendrá un buen beneficio.

Tras jugar ocho partidos con el primer equipo, el Como, dirigido por Cesc Fàbregas, lo fichó por seis millones.

El club madrileño se reservó el 50 % de los derechos de reventa y una cláusula de recompra, que ahora activa.

El contrato permitía al Madrid recuperarlo por 9 millones, y así lo hará. Paz no jugará en la capital española: volverá a Italia.

Como recibirá 9 millones del Madrid y, de inmediato, lo recomprará por una cifra aún no confirmada. Aunque su valoración ronda los 60 millones, el traspaso será inferior.

Como, que ya aprendió de la anterior negociación, acepta incluir de nuevo una cláusula de reventa y otra de recompra, aunque esta vez con cifras mucho más altas.

El Paz y el Como hicieron historia la temporada pasada al clasificarse para la Liga de Campeones. El habilidoso jugador argentino marcó 12 goles y dio 7 asistencias en 35 partidos de la Serie A.