El Real Madrid emitió un comunicado oficial sobre la lesión de su jugador uruguayo Fede Valverde, tras la derrota en el derbi por 2-1 ante el Atlético, el domingo por la noche.

El conjunto merengue anunció, en un comunicado oficial, que Valverde sufre una fuerte contusión en el tobillo izquierdo y se someterá a nuevas pruebas durante las próximas horas para determinar con exactitud el alcance de la lesión.

La lesión se produjo durante la primera parte, tras una entrada de Kang In Lee sobre el jugador uruguayo.

El diario Sport informó que Fede Valverde se perderá con seguridad la próxima convocatoria de la selección de su país.

El Real Madrid dispone de 20 días sin competiciones, ya que su próximo partido será el sábado 10 de octubre ante el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la octava jornada de LaLiga.

Según una estimación que oscila entre dos y tres semanas de baja, un cálculo que el club blanco no ha confirmado hasta el momento, Valverde podría llegar al duelo ante el Villarreal en un momento muy justo desde el punto de vista físico. Las pruebas a las que se someterá durante las próximas horas permitirán saber si padece una lesión más grave y determinar el periodo de recuperación con mayor precisión.

Tras el enfrentamiento ante el Villarreal, el calendario de partidos del Real Madrid se vuelve más apretado, ya que el conjunto blanco visitará a la Roma el miércoles 14 de octubre en la Liga de Campeones de Europa, y cuatro días después recibirá al Sevilla en el estadio Bernabéu. Después llegará uno de los encuentros más destacados del arranque de temporada, el partido del Clásico ante el Barcelona, previsto para el día 25 del mismo mes.

En función de la evolución del estado de su tobillo, Valverde podría estar en condiciones de reaparecer en alguno de estos partidos, pero es pronto para saberlo, ya que el Real Madrid debe someterlo a nuevas pruebas, y el club no ha fijado una fecha para su vuelta a los terrenos de juego.

Las próximas horas serán decisivas para saber si Valverde podrá reaparecer ante el Villarreal o si tendrá que esperar unos días más.

Pueden debatir sobre los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora