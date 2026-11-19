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Nico Paz ha vuelto a explotar. Al talento argentino, que desde hace un año se consolida entre los mejores jugadores de la Serie A, le bastó un gol, o mejor dicho dos, en la victoria de Argentina ante Bolivia para demostrar al mundo que su irrupción en nuestro campeonato no es casualidad. Al contrario, su crecimiento en el Como constituye una base sólida para considerarlo ya un jugador con proyección mundial.

Precisamente por eso, varios medios españoles se han preguntado qué le deparará el futuro y en qué consisten los acuerdos entre el Como y el Real Madrid, actualizados el pasado verano de cara al próximo. ¿Qué harán Mourinho y Florentino Perez? La respuesta, desde AS hasta Mundo Deportivo, es unánime: el Real Madrid ya está preparado para recomprar a Nico Paz.

EXHIBICIÓN DE NICO CON ARGENTINA: En Argentina se habla desde hace tiempo de Nico Paz como el futbolista que deberá heredar el 10 que Leo Messi ha dejado oficialmente libre hoy. Una herencia, por supuesto, de mucho peso, que ha puesto el foco en los primeros partidos de verdad de la selección argentina de Scaloni sin la Pulga. Y, en su primera oportunidad, el talento nacido en 2004 firmó una actuación descomunal con un doblete: dos goles, cada cual más bello, con potentes y precisos disparos desde la frontal que acabaron en la escuadra.

LOS ACUERDOS DEL VERANO: El talento de Nico Paz era conocido tanto por el Como como por el Real Madrid cuando se sentaron a negociar su futuro, entre rumores de un interés concreto de media Europa y, en Italia, especialmente del Inter. Al final, el director deportivo Ludi ( LEE AQUÍ SU ENTREVISTA CON CM, TAMBIÉN SOBRE EL FUTURO DE JACOBO RAMON ) logró hacerse con el mediapunta, hasta entonces propiedad del Real Madrid, poniendo sobre la mesa 60 millones de euros por el 100 % de sus derechos.



En el acuerdo, sin embargo, el Real Madrid obtuvo el derecho prioritario a recomprar el 100 % de los derechos de Nico Paz en el verano de 2027 por la cifra fijada de 80 millones de euros. Una vez pasada esa fecha, según Mundo Deportivo, el Como podrá vender a su 10 argentino al mejor postor si así lo desea.

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EL REAL MADRID YA HA DECIDIDO - Ese último escenario está destinado a no hacerse realidad. El mensaje de casi todos los medios españoles es que el Real Madrid ya ha tomado su decisión: al final de la temporada traerá de vuelta a Nico Paz y pagará los 80 millones de euros previstos en los acuerdos. Mourinho podrá así incorporarlo a un centro del campo estelar en el que Jude Bellingham seguirá siendo protagonista.

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VERON LO ENCUMBRA - Mientras tanto, Nico Paz recibe el elogio de un compatriota: Juan Sebastian Veron.

El excentrocampista argentino del Inter, la Lazio, el Parma, la Sampdoria, el Chelsea, el Manchester United y Boca Juniors (ahora presidente de Estudiantes) declaró en una entrevista con La Gazzetta dello Sport: «Nico Paz tiene un talento increíble. El futuro es suyo si sigue comportándose como un profesional, tal como está haciendo. A los 22 años, solo he visto hacer ciertas cosas a Lionel Messi y a un tal Diego Armando Maradona. No quiero decir que vaya a alcanzar esos niveles, porque eso supondría convertirse en un futbolista extraordinario, en el símbolo de una época, como lo fueron, cada uno a su manera, Diego y Leo. Pero Nico Paz tiene las cualidades para intentar esa hazaña. Y le deseo que consiga su objetivo».

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«Hay dos cosas de él que me impresionan: la personalidad que muestra en el campo y la naturalidad con la que hace ciertas jugadas. Su personalidad se nota porque sus compañeros lo buscan, le dan el balón incluso cuando está marcado, porque saben que regateará al rival y se marchará. Eso significa que todos reconocen que tiene cualidades superiores a la media. Nico es un líder por cómo se mueve, cómo ocupa los espacios en el campo y cómo dirige las jugadas. Decide cuándo conviene acelerar o bajar el ritmo y, según cómo se desarrolle la jugada, elige atacar por la derecha, por la izquierda o por el centro. Es el eje del juego».

LA MADRE DE MESSI - Por último, el tío de Nico Paz, Fabian Paz, reveló una curiosa anécdota sobre la despedida de Lionel Messi de la selección argentina: «Al salir de los vestuarios, Nico se encontró con la madre de Leo llorando, así que fue a saludarla porque ya la conocía. Entonces ella le tomó de la mano y le dijo: "Tú eres el sucesor de mi hijo"».