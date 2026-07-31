El Real Madrid recibe un nuevo golpe: los detalles de la lesión de su estrella y el tiempo de baja

El Real Madrid sufrió un nuevo contratiempo durante su preparación para la nueva temporada, ya que el joven defensa Dean Huijsen se sumó a la lista de lesionados tras sufrir una leve rotura muscular en su pierna derecha.

Según informó el diario español "Marca", se espera que esta lesión aparte al jugador de los terrenos de juego durante unas dos semanas, lo que le priva oficialmente de participar en el duelo de mañana ante el conjunto italiano de la Fiorentina, apenas unos días después de la lesión de su compañero Raúl Asencio.

Las ausencias en la línea defensiva complican aún más los cálculos del cuerpo técnico del conjunto blanco en la etapa de preparación, especialmente con la persistencia de la baja de un grupo de jugadores por diferentes motivos.

El alemán Antonio Rüdiger continúa con su programa de recuperación para recobrar su puesta a punto física y técnica tras su reciente regreso a los entrenamientos con el grupo, mientras que el joven Franco Mastantuono se ausenta de la concentración, dado que el club lo ha excluido de la convocatoria en busca de una opción adecuada para su cesión durante el actual periodo de fichajes.

Cabe recordar que el Real Madrid ha disputado dos partidos amistosos hasta el momento, en los que logró imponerse al Alcorcón por un gol a cero el viernes 24 de julio, además de vencer al Leganés por (4-1) el pasado martes.