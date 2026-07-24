El Real Madrid presenta una oferta oficial por una estrella de la Bundesliga y recibe un rechazo inicial

Un informe periodístico reveló nuevos avances en la carrera por la contratación del marfileño Ousmane Diomandé, estrella del Leipzig alemán, durante el actual mercado de fichajes de verano, en medio de la pugna entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain por hacerse con sus servicios.

El periodista italiano especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, informó este viernes de que el Real Madrid presentó esta semana una oferta oficial al Leipzig, valorada en 100 millones de euros.

El conjunto merengue puso sobre la mesa 90 millones de euros como cantidad fija, además de 10 millones de euros en incentivos y variables.

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Romano añadió que la directiva del Leipzig rechazó la oferta, ya que se mantuvo firme en obtener más de 100 millones de euros para aceptar la venta del extremo marfileño, de 19 años, señalando que las negociaciones entre ambos clubes siguen en marcha en un intento por alcanzar un acuerdo.

Indicó que el Paris Saint-Germain sigue muy presente en la carrera por la contratación del jugador, pues mantiene negociaciones con el Leipzig desde hace varias semanas, aunque las dos partes no han alcanzado hasta ahora un acuerdo definitivo sobre el traspaso.

El Leipzig ya había rechazado anteriormente ceder a Diomandé al Liverpool a cambio de 100 millones de euros, mientras que el diario alemán "Bild" informó ayer jueves de que el marfileño ya había alcanzado un acuerdo con el Paris Saint-Germain, por un contrato que se extiende hasta el año 2031, pero el "PSG" no ha presentado hasta ahora una oferta oficial a su club.



