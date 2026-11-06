¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

El Real Madrid pone el único punto negro en el asombroso historial de Yamal

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
Barcelona vs Real Madrid
Real Madrid
L. Yamal
Barcelona vs Aston Villa
Aston Villa
Liga de Campeones
España
Inglaterra

Yamal aspira a su tercer gol en la portería del Atlético de Madrid

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

Con cada día que pasa, Lamine Yamal se convierte en un jugador más maduro y decisivo. Debutó con el primer equipo del Barcelona con tan solo 15 años y 9 meses, y ahora, con 19, parece que ha pasado todo un mundo.

Sigue siendo un jugador muy joven, pero ya está acostumbrado a cargar al equipo catalán sobre sus hombros y a aparecer siempre en primera línea, según el diario catalán "Sport".

La influencia de Yamal no se limita solo a los goles, sino que se extiende también a las asistencias, y la suma de ambos apartados se conoce como contribuciones goleadoras. Y aquí aparece una cifra absolutamente asombrosa.

Lee también

A pesar de su personalidad polémica: más de 20 razones que llevan a la gente a querer a Cristiano Ronaldo

En lugar de Jesus: ¡un nuevo entrenador para Portugal en el partido de despedida de Ronaldo!

De los últimos 13 partidos que ha disputado Lamine Yamal con el Barcelona, ha contribuido a la consecución de goles, ya sea marcando un tanto, dando una asistencia o ambas cosas, en 12 encuentros.

Esta racha solo se interrumpió en el Clásico en el estadio Spotify Camp Nou, el pasado 25 de octubre, cuando encontró en Marc Cucurella a un rival difícil y no pudo continuar su magnífica racha. Pero tras el enfrentamiento con el Real Madrid, Lamine siguió cumpliendo con su cometido, algo que espera repetir ante su anfitrión, el Atlético de Madrid, el próximo domingo, dentro de la competición de LaLiga.

Compromiso y eficacia

El compromiso de Lamine Yamal incluye asistir a los entrenamientos en los días opcionales, como ocurrió el pasado jueves, además de su gran evolución a nivel defensivo. Pero su principal factor de distinción sigue estando en la faceta ofensiva, y sus números esta temporada hablan por sí solos: 13 goles y 11 asistencias en 15 partidos, o lo que es lo mismo, 24 contribuciones goleadoras.

La estrella española ya conoce el sabor de marcar en la portería del Atlético de Madrid, en el estadio Metropolitano, pues anotó sus dos goles ante los rojiblancos en el feudo de estos últimos.

El primer gol llegó en la Liga española 2024-2025, cuando Yamal firmó la magnífica remontada del Barcelona, que culminó Ferran Torres para que el equipo catalán venciera por 4-2.

El segundo gol, por su parte, llegó la temporada pasada en la Liga de Campeones de Europa, cuando Yamal batió la portería con un disparo raso con su pierna izquierda y dio esperanza al Barcelona, pero este terminó despidiéndose del torneo a manos de los rojiblancos.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google