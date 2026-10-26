El Real Madrid ha enviado una delegación seleccionada a Londres para la ceremonia del Balón de Oro de 2026, con Kylian Mbappe como figura principal. El delantero francés ha viajado a Inglaterra, mientras que otras grandes figuras, como Vinicius Junior y Jude Bellingham, han optado por quedarse en la capital española.
Mbappe encabeza la delegación en Londres
Mbappe ya ha aterrizado en Londres con la intención de conquistar el primer Balón de Oro de su ilustre carrera. El delantero francés, que desde hace tiempo parecía destinado a ganar el máximo premio individual del fútbol, fue fotografiado a su llegada junto a su familia y un grupo reducido de representantes del Real Madrid.
El jugador de 25 años llega a la gala tras una actuación sensacional y decisiva contra el Barcelona. El delantero demostró su valía en una gran cita al marcar los dos goles de la victoria por 2-1 en el Clásico disputado en el Camp Nou, apenas 24 horas antes de su vuelo. Pese a las dificultades del Madrid en la lucha por el título la pasada temporada, las cifras individuales de Mbappe siguieron siendo de primer nivel: anotó 42 goles en 44 partidos durante la campaña 2025-26. También brilló en el Mundial de 2026, que terminó como máximo goleador del torneo con 10 tantos.
Vinicius y Bellingham se quedan en España
En un giro sorprendente, tanto Vinicius Junior como Jude Bellingham decidieron no tomar el vuelo oficial a Londres. Ambos jugadores fueron fundamentales en los éxitos del Real Madrid durante los últimos dieciocho meses y figuraban entre los principales candidatos al premio principal. Su decisión de quedarse ha sorprendido en el mundo del fútbol, especialmente porque el club suele contar con una presencia destacada en estos acontecimientos de gran repercusión. En su lugar, el protagonismo recaerá en un grupo más reducido de jugadores que sí ha viajado al Palladium Theatre.
Al frente de la delegación oficial del Madrid está Emilio Butragueño, exdelantero legendario y actual director de relaciones institucionales. Según Diario AS, el grupo incluye a Marc Cucurella, nominado al premio masculino, y al joven talento Yan Diomande, finalista del Trofeo Kopa.
Últimos preparativos para la gala
La delegación del Madrid llegó a Londres el lunes por la mañana en un vuelo privado, según confirmó El Chiringuito TV. A su llegada, estaba previsto que los jugadores y el personal se alojaran en el Marriott Grosvenor Hotel para descansar antes de la gala de la noche. El Palladium Theatre acogerá a la élite del fútbol mundial en la 70.ª edición de la ceremonia, en la que se espera que Mbappe sea una de las figuras más solicitadas en la alfombra roja a lo largo de la noche.
Aunque Mbappe será el principal protagonista del Real Madrid, la lucha por el premio principal sigue muy igualada. Se espera que el francés tenga como duros rivales a Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, y a Harry Kane, capitán de Inglaterra.
Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.
Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.
No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.
Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.
Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.
Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.
A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:
“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”
“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”
“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”