Aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la joven estrella del Real Madrid, tras sufrir una lesión durante la pretemporada del nuevo curso, y con el club a punto de incorporar a dos jugadores destacados que amenazan con arrebatarle un puesto de titular en la próxima campaña.

El diario "As" señaló que el futuro de Thiago Pitarch (18 años) es más incierto que nunca, ya que, después de ganar el Campeonato de Europa Sub-19 con la selección española, el jugador de la cantera regresó al Real Madrid.

Solo pasaron nueve días entre el levantamiento del trofeo y su encuentro con José Mourinho. Thiago estaba muy ilusionado, pues aspiraba a hacerse con un puesto en el primer equipo, pero sufrió una lesión durante su primera sesión de entrenamiento que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante mes y medio.

Desde entonces, Thiago Pitarch trabaja en Valdebebas para recuperarse lo antes posible y estar disponible para ser elegido por el técnico portugués, o al menos ese es el plan; porque antes de la lesión, el futuro del centrocampista parecía más brillante que nunca.

El Málaga era el club más interesado, pero su ausencia en las competiciones europeas supone un obstáculo para cerrar la operación. De hecho, la prioridad de Thiago es jugar en un club que compita en el torneo continental más importante.

En su entrevista con el diario "As", declaró: "Me gustaría seguir teniendo minutos de juego en la Liga de Campeones la próxima temporada". Pero esa molesta lesión de rodilla quizá haya cambiado los planes del jugador.

No se descarta la posibilidad de que siga vistiendo la camiseta del Castilla. Al igual que la temporada pasada, Pitarch se inscribirá oficialmente como jugador del segundo equipo. Y no porque esté fuera de los planes de Mourinho, sino porque el primer equipo ya tiene la plantilla completa.

De hecho, con las operaciones de Diomandé y Rodri a punto de cerrarse, el Real Madrid se verá obligado a vender más jugadores para dar cabida a todos. Por ese motivo, Thiago ha sido inscrito, de forma temporal, con el Castilla.

La temporada pasada disputó 16 partidos con el Real Madrid y fue titular ante equipos como el Atlético de Madrid, el Manchester City y el Bayern Munich. Arbeloa confió en él, y Pitarch demostró su capacidad para aportar. No obstante, la competencia esta temporada será más dura.

La llegada de Bernardo Silva y la posible incorporación de Rodri reforzarán las opciones de Mourinho en el centro del campo. Una buena noticia para el técnico portugués, pero mala para Thiago.

Con todo, Pitarch se centra actualmente en recuperarse de una lesión que, por el momento, mantiene su futuro en el aire.