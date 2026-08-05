El Real Madrid espera la respuesta de su estrella brasileña, Vinicius Junior, a la oferta mejorada que le presentó para renovar su contrato, en medio del interés del Arsenal por hacerse con el jugador, en caso de que las negociaciones se estanquen.

Según el diario británico "Daily Mail", el Real Madrid presentó a su estrella una oferta mejorada, cuyo valor supera los 19 millones de libras esterlinas anuales.

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Por su parte, el director técnico del conjunto merengue, José Mourinho, aseguró que el jugador, de 26 años, representa una parte esencial de su proyecto deportivo, lo que reforzó la confianza del Real Madrid en mantener a Vinicius.

Pese a esta confianza, el brasileño avivó aún más las especulaciones, después de eliminar todo el contenido de su cuenta en "Instagram", en la noche de este miércoles.

Este gesto, aunque no es extraño en el mundo del fútbol y admite distintas interpretaciones, suele leerse como un indicio del descontento del jugador con su situación en su club actual.

Al mismo tiempo, el Arsenal continúa vigilando la evolución de la situación, con la esperanza de aprovechar cualquier estancamiento en las negociaciones de la renovación.

A pesar de ello, los informes apuntan a que el Real Madrid se muestra más optimista sobre su capacidad de frenar el interés del Arsenal, especialmente tras el evidente respaldo de Mourinho a la continuidad del jugador.

En cambio, el entrenador Mikel Arteta se mostró optimista sobre la posibilidad de cerrar más fichajes, después de que el Arsenal contratara al griego Christos Tzolis, procedente del Club Brujas por 34 millones de libras esterlinas.