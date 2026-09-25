El Real Madrid observa el terremoto del Manchester City: ¿por qué?

El Real Madrid y los grandes clubes de Europa siguen de cerca los avances en el caso del Manchester City, ante la falta de una resolución sobre las sanciones que podría afrontar el club tras ser declarado culpable en 114 de los 115 cargos relacionados con presuntas irregularidades financieras durante el periodo comprendido entre 2009 y 2018.

Las sanciones todavía no se han determinado, mientras el Manchester City se prepara para apelar, lo que convierte el futuro de varios de sus jugadores en un asunto de interés en el mercado de fichajes.

Según la revista The Athletic, las posibles sanciones oscilan entre multas y descuento de puntos, llegando en los escenarios más severos a castigos que podrían afectar a la continuidad del club en la Premier League.

En caso de que el proyecto del Manchester City sufra una sanción de peso, podrían surgir consecuencias deportivas y económicas sobre su plantilla, algo que vigilan los grandes clubes de Europa, y a la cabeza de ellos el Real Madrid, que en el pasado ya fue vinculado con varios jugadores del conjunto inglés.

Haaland, en primer plano

Erling Haaland encabeza los nombres que despiertan el interés del Real Madrid, después de que el club español intentara ficharlo antes de su traspaso al Manchester City en 2022.

Pese a ello, la salida del delantero noruego no parece estar sobre la mesa en la actualidad, ya que está vinculado con un contrato de larga duración con el Manchester City hasta 2034, sin cláusula de salida en caso de descenso del club.

Además, el traspaso de Haaland al Real Madrid sería complicado ante la presencia de Kylian Mbappé, junto a Vinicius Junior y otros elementos ofensivos, lo que hace que la posibilidad de la operación esté ligada a varios factores.

Cherki y Gvardiol, en el radar

También destaca el nombre de Rayan Cherki, que estuvo entre los intereses del Real Madrid antes de su traspaso al Manchester City, donde es visto como uno de los talentos más destacados del fútbol europeo.

En cuanto a Josko Gvardiol, renovó su contrato con el Manchester City este verano hasta el año 2031, lo que hace que su salida, en caso de que el club sufra una sanción de peso, sea un asunto sin resolver, pese a que su nombre está vinculado al interés de grandes clubes.

3 fichajes que arrebató el Manchester City

La vinculación del Real Madrid con el caso del Manchester City aumenta si se tienen en cuenta 3 jugadores que estuvieron entre los intereses del club español antes de su traspaso al conjunto inglés este verano: Ayub Buadi, Elliot Anderson y Enzo Fernández.

Aun así, la sanción, incluso si fuera severa, no significa automáticamente la salida de las estrellas del Manchester City, sobre todo porque el club aún no ha recibido la sanción definitiva, y los procedimientos y la apelación podrían prolongarse durante mucho tiempo.

Por ello, el futuro de estos jugadores sigue ligado a lo que arrojen el caso y las sanciones definitivas, y no al mero dictado de la resolución de culpabilidad.