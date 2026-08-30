El Real Madrid logró este domingo su segunda victoria de la temporada de una manera insultantemente fácil. El conjunto blanco ya mandaba por 3-0 en el Bernabéu ante el Málaga al cabo de media hora gracias a los goles de Jude Bellingham, Kylian Mbappé y un tanto en propia puerta de Alfonso Herrero. Arda Güler puso la guinda en el tiempo añadido: 4-0.

El Real, al que el técnico José Mourinho dio preferencia en el lateral derecho a Trent Alexander-Arnold por delante de Denzel Dumfries, se adelantó dentro de los primeros veinte minutos. Bellingham recogió el balón, regateó a un buen número de jugadores del Málaga y batió por bajo al guardameta Herrero con un disparo entre las piernas: 1-0.

Unos diez minutos más tarde también llegó el 2-0 para el Real Madrid, que no tuvo ningún problema ante el recién ascendido Málaga. Bellingham recibió un balón rechazado a la altura perfecta para cabecear y marcó de cabeza tras tocar en el desafortunado Herrero.

El Real siguió apretando y también se puso 3-0 tras una bonita jugada. Eduardo Camavinga filtró un pase tenso para Mbappé, que encontró espacio en la derecha junto a Alexander-Arnold. El inglés devolvió el balón a la perfección para Mbappé, que remató a la red con una preciosa volea: 3-0.

Tras el descanso, el Real levantó el pie del acelerador y apenas ocurrió nada más en las áreas. Bellingham, que rindió a gran nivel tanto en ataque como en defensa, dejó uno de los escasos momentos destacados al estrellar con violencia un disparo en el poste desde un ángulo imposible.

En el tramo final, el Málaga llegó a pensar por un momento que tendría un penalti, pero la mano de Antonio Rüdiger finalmente no lo fue. Ya en el tiempo añadido llegó el 4-0. Vinícius Júnior puso el centro para Arda, que solo tuvo que empujarla.



