El Real Madrid no se rinde en la lucha con el FC Barcelona por el título español

El Real Madrid no renuncia a LaLiga. Gracias, en parte, al primer gol de Kylian Mbappé en cuatro partidos, el martes venció 2-1 al Deportivo Alavés en casa. La diferencia con el líder, el FC Barcelona, que juega el miércoles, se ha reducido a seis puntos, a falta de seis jornadas.

El Real Madrid rompió el empate a los 30 minutos: Arda Güler asistió a Mbappé, cuyo disparo desviado acabó en la portería. Dos minutos después, Antonio Sivera evitó con una gran parada el segundo del francés.

Poco antes del descanso, Militão golpeó el larguero y, en el añadido, Toni Martínez acertó el poste para los vitorianos.

La tensión bajó cuando Vinicius Júnior acertó la esquina inferior izquierda con un bonito disparo desde lejos: 2-0. Pasada la hora de juego, Mbappé volvió a toparse con Sivera.

En el 90’, Lunin detuvo un remate de Martínez y Parada golpeó el poste. Ya en el descuento, el incansable Martínez marcó el 2-1.

El Madrid ya no permitió más y sumó tres puntos vitales, a la espera de un tropiezo del Barça ante el Celta.