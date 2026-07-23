«El Real Madrid negocia con un campeón del mundo español por 100 millones de euros»

Según L'Équipe, el Real Madrid sigue a Rodri y ya habló con sus agentes. El centrocampista del Manchester City estaría dispuesto a fichar por el club blanco.

Sky Deutschland asegura que el encuentro secreto se celebró en un restaurante de la capital. El Madrid sigue al jugador desde hace tiempo, aunque su contrato con los ‘citizens’ vence en 2027.

Según L'Équipe, el City no quiere dejarlo marchar y pide 100 millones de euros.

El Madrid confía en rebajar esa cifra en las negociaciones. City, que aspira a extender su vínculo hasta 2030, aún no ha recibido respuesta del jugador.

Rodri ya jugó en España con Villarreal y Atlético de Madrid. Desde 2019 defiende la camiseta del City, con el que ganó la EFL Cup y la FA Cup la pasada temporada.

El domingo, Rodri conquistó la Copa del Mundo con España tras vencer 1-0 a Argentina en la final.