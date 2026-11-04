El Real Madrid ganó por los pelos su cuarto partido de la fase de liga de la Champions League. El conjunto blanco no se puso por delante ante el AEK en Atenas hasta el tiempo añadido. El golazo de Federico Valverde resultó ser el tanto de la victoria: 2-3. Poco antes, Denzel Dumfries había sido decisivo con su asistencia a Kylian Mbappé en el 2-2.

Mourinho dio la titularidad a Dumfries en el Real Madrid y prescindió de Arda Güler. El entrenador dio descanso al talentoso turco, lo que le permitió alinear tanto a Yan Diomandé como a Vinícius Júnior.

El AEK, en cuyo once inicial figuraba el exdelantero del Real Madrid Luka Jovic, se adelantó antes del primer cuarto de hora. Jovic cedió el balón a Aboubakary Koïta, que recortó hacia dentro desde el borde del área, superó a Marc Cucurella y sorprendió a Thibaut Courtois por el palo corto: 1-0.

El Real Madrid pareció responder por medio de Bellingham, que metió el pie a un centro de Vinícius y marcó. El inglés estaba en fuera de juego por muy poco, pero cinco minutos después anotó un gol válido con un espléndido remate de tacón: 1-1.

El Real Madrid lo pasó mal por momentos ante los combativos griegos, que defendían muy bien y frenaban muchos ataques. El 1-2 parecía inevitable cuando Mbappé encontró a Cucurella completamente libre de marca, pero el español disparó con su pierna mala contra Lazaros Rota, que se lanzó al suelo para bloquear el tiro.

Poco después, Mbappé lo intentó por su cuenta y estuvo a punto de marcar con un potente disparo que se marchó rozando el poste. La ventaja madridista parecía cuestión de tiempo, pero ocurrió todo lo contrario. Stavro Pilo culminó un contraataque con un remate a pase de Koïta que pasó por debajo de Courtois.

Justo después, el Real Madrid mostró mucha más eficacia. Dumfries, que estaba firmando un partido discreto, propició la remontada con un centro tenso. El internacional con Países Bajos asistió a Mbappé, que señaló al lateral derecho nada más marcar.

Parecía que al Real Madrid no le quedaba tiempo para llevarse la victoria, pero Valverde pensaba lo contrario. El uruguayo soltó uno de sus característicos cañonazos y vio cómo el balón entraba de forma espectacular por la escuadra en el tiempo añadido: 2-3. Así, el Real Madrid sigue con pleno de victorias y doce puntos en cuatro partidos, mientras que el AEK ocupa la trigésima posición con tres puntos tras cuatro encuentros.