El Real Madrid se impuso este miércoles a la Roma tras un espectáculo de locura. Los goles de Marten de Roon y Donyell Malen (2) parecían haber dejado en nada el empate provisional de Kylian Mbappé. Sin embargo, en el último cuarto de hora, el Madrid marcó tres veces en tres saques de esquina. El equipo de José Mourinho, que se enfrentaba a su antiguo club, ganó así por 3-4.

La Roma está rindiendo bien en Italia y prolongó su buen momento ante el Real Madrid, que tuvo que conceder algunas ocasiones desde los primeros minutos. Los madrileños parecían salir indemnes hasta que Matías Soulé encontró a De Roon libre de marca y el neerlandés marcó desde fuera del área con un disparo que tocó en la pierna de un jugador del Madrid: 1-0.

Apenas unos minutos después, Malen también estuvo cerca de marcar su primer gol de la noche. Su remate parecía que iba a entrar por debajo de Courtois, pero el efecto liftado del balón permitió al gran portero belga atraparlo justo a tiempo. Poco después llegó el empate, casi de la nada. Mbappé no dio opción a Pierluigi Gollini con un disparo desviado por un rival: 1-1.

El ritmo de un partido muy entretenido era alto y el peligro nunca andaba lejos. El Real Madrid debió marcar por medio de Marc Cucurella pasada la media hora. Tras una gran conducción, el lateral izquierdo se plantó cara a cara con Gollini, que vio, para su gran alivio, cómo el remate del campeón del mundo se marchaba fuera.

La segunda parte comenzó con un contratiempo para la Roma: Paulo Dybala tuvo que retirarse por una lesión muscular, igual que Manu Koné apenas un cuarto de hora después del inicio del partido. El argentino fue sustituido por Rodrigo Mora, y el portugués necesitó menos de cinco minutos para dejar su huella. Con un pase inteligente encontró a Malen, que batió a Courtois con un disparo que tocó en Federico Valverde: 2-1.

La situación mejoró aún más para la Roma. Unos cinco minutos después del 2-1, Soulé exhibió su calidad con un pase en profundidad que rompió la defensa y dejó a Malen en posición de enviar a Courtois hacia el lado equivocado antes de marcar. El asistente levantó inicialmente el banderín por fuera de juego, pero la posición de Valverde, que dio el paso demasiado tarde, hizo que no lo hubiera por muy poco: 3-1.

El Real Madrid pisó el acelerador y generó varias ocasiones de peligro. Endrick, que el verano pasado estuvo muy cerca de fichar por la Roma, se internó en el área y Gollini lo frenó en el último instante. El sustituto del lesionado Mile Svilar detuvo después con las piernas un disparo de Mbappé.

Los aficionados del Stadio Olimpico ya estaban preparados para celebrar la victoria, pero acabarían marchándose a casa con una gran decepción. Espí volvió a ser de enorme valor como suplente, y no era la primera vez esta temporada: tras un saque de esquina y una intervención poco convincente de Gollini, empujó el balón a la red para marcar el 3-2.

El siguiente saque de esquina también acabó en gol para el Real Madrid. Arda Güler puso el balón en la cabeza de Endrick, que había entrado con gran acierto, y su remate fue demasiado potente para Gollini. En una recta final absolutamente enloquecida, el Madrid logró también el 3-4, de nuevo a partir de un saque de esquina. Precisamente el exjugador de la Roma Antonio Rüdiger fue quien marcó.



