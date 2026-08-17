En un momento en el que la posición de delantero centro puro parece un dolor de cabeza que atormenta a la afición del Barcelona, ha surgido una estadística sorprendente que le da un beso de vida al conjunto blaugrana y confirma que la gloria europea ya no es exclusiva de los "9" tradicionales.

El club catalán vive una carrera contra el reloj a tan solo una semana del arranque oficial de la temporada ante el Elche en el estadio Martínez Valero, en medio de un vacío ofensivo sin precedentes tras la marcha de Robert Lewandowski y Ferran Torres, y el regreso de Marcus Rashford al Manchester tras el final de su cesión.

Dos fichajes en el horizonte y un sueño llamado Álvarez

En el capítulo de refuerzos, el Barcelona ultima los detalles de dos fichajes de gran calibre que serán presentados el miércoles en la Copa Joan Gamper ante la afición del Camp Nou (a las 20:00 horas).

Se trata del regreso de Rodri Hernández a su antigua casa procedente del Manchester City, en una operación que asciende a 60 millones de euros más 10 millones en variables, con un contrato que se extiende por cuatro temporadas, y del lateral portugués João Cancelo, que llegará el lunes a Barcelona tras rescindir su contrato con el Al Hilal saudí. Se espera que ambos estén disponibles para el partido de la Gamper, aunque la participación de Cancelo es poco probable.

Pero el mayor reto que atormenta al técnico Hansi Flick y al director deportivo Deco sigue siendo el delantero, y ambos sitúan al argentino Julián Álvarez, apodado "la Araña", como objetivo primero y último para liderar el ataque del equipo, con solo 15 días por delante para el cierre del mercado.

La estadística de Alemany: París y Madrid lo hicieron

En medio de esta inquietud, el analista Bruno Alemany presentó, en el programa "El Sanedrín" de "Carrusel Deportivo", una estadística que invita al optimismo dentro de los muros del Camp Nou.

Alemany afirmó: "Sí, el Barcelona está obligado a fichar a un delantero, pero conviene recordar que los tres últimos campeones de la Liga de Campeones se coronaron con el título sin un delantero centro puro".

Y añadió, aclarando: "Estoy de acuerdo en que necesitan un 9, pero el Paris Saint-Germain ganó las dos últimas ediciones con Dembélé como falso delantero, y el propio Real Madrid ganó el título tras la marcha de Benzema, con Joselu en el banquillo, pero con Bellingham como centrocampista ejerciendo el papel de falso delantero".

¿Flick busca la solución en el filial?

Y mientras Deco espera la resolución del fichaje de Álvarez, el joven delantero Hamza, estrella del equipo filial, sigue llamando con fuerza a las puertas de Flick, después de haber marcado tres goles en la pretemporada: un doblete en la portería del Birmingham y un gol en la goleada por 5-2 al Basilea el pasado fin de semana.