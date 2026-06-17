El Real Madrid está a punto de negociar con el Chelsea por Enzo Fernández, según Ben Jacobs y Matteo Moretto. El club londinense lo dejaría marchar a cambio de una cifra astronómica.

Según Jacobs, el Chelsea pide 120 millones de libras (casi 140 millones de euros). El centrocampista argentino lleva tiempo abierto a un traspaso al Santiago Bernabéu.

En abril, el jugador de 25 años admitió su interés en fichar por el Madrid, loque le costó dos partidos de sanción del Chelsea. Este verano podría lograr su deseo.

Tras ganar las elecciones, el presidente Florentino Pérez anunció fuertes inversiones, y ya ha fichado a varios jugadores.

Ya se confirmó la llegada de Bernardo Silva y Marc Cucurella, mientras que Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries también están en la plantilla, aunque aún no han sido presentados oficialmente. Fernández sería el quinto fichaje.

Su fichaje podría suponer el traspaso más caro de la historia del club, superando los 127 millones pagados al Dortmund por Bellingham.

Cualquier oferta por debajo de 140 millones parece insuficiente para convencer alChelsea, que no tiene prisa por vender: el jugador tiene contrato hasta 2032.

Además, se mencionan a Rodri (Manchester City) y Mateus Fernandes (West Ham United) como alternativas; este último también interesa al Manchester United.