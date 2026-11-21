El Real Madrid quiso rendir homenaje a la memoria de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido en un trágico accidente hace unas semanas, durante el partido ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. Fue un emotivo gesto humano en el que la familia del jugador saltó al terreno de juego, en un ambiente de tristeza y reconocimiento, y en el que los dirigentes de ambos clubes participaron en la ceremonia previa al encuentro.
La iniciativa contó con la presencia de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y de Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo. Ambos quisieron recibir a la familia del fallecido jugador y dedicar un tributo especial a su memoria, en una escena que reflejó la solidaridad de los dos clubes con sus allegados y que confirmó que el fútbol va más allá de la competición y los resultados, y conserva un amplio espacio para los gestos humanos que unen a todos los actores del juego.
Los dirigentes de ambos clubes compartieron con la familia de De Miguel los momentos del homenaje sobre el césped del Santiago Bernabéu. La presidenta del Celta, acompañada de Florentino Pérez, entregó a los familiares del jugador una camiseta firmada por toda la plantilla, en una iniciativa simbólica que transmitió un mensaje de consuelo y reconocimiento y que reflejó el empeño de los dos clubes por perpetuar su memoria y arropar a su familia tras la tragedia sufrida.
El homenaje no se limitó a la entrega de la camiseta firmada. El Santiago Bernabéu también quiso recordar al jugador con una pancarta desplegada en una de las gradas con el mensaje «Jesús de Miguel, descansa en paz», junto a su fotografía. Fue un mensaje conmovedor que la afición recibió con respeto y que convirtió la previa del encuentro en un momento excepcional en el que la tristeza y la gratitud se impusieron a cualquier cálculo deportivo.
La ceremonia incluyó además un minuto de silencio en memoria de De Miguel, una tradición que refleja el respeto del mundo del deporte hacia quienes ya no están y que permite a los aficionados sumarse al recuerdo antes del inicio del partido. La imagen del jugador apareció también en la puerta 9 del estadio, como parte de los tributos que el Real Madrid organizó para perpetuar su nombre ante su afición y en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo.
Este gesto llega semanas después del fallecimiento del jugador en un trágico accidente y vuelve a poner de relieve la profunda conmoción que su ausencia ha dejado en su entorno deportivo, ya que el Real Madrid y el Celta de Vigo quisieron participar en el homenaje a su memoria pese a tener que disputar un partido de competición sobre el terreno de juego.
La presencia de su familia en el Bernabéu tuvo un significado especial, ya que le brindó la oportunidad de recordarlo en medio del reconocimiento de la afición y de las instituciones, en una escena en la que no faltaron el consuelo y el respeto.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.