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El Real Madrid quiso rendir homenaje a la memoria de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido en un trágico accidente hace unas semanas, durante el partido ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. Fue un emotivo gesto humano en el que la familia del jugador saltó al terreno de juego, en un ambiente de tristeza y reconocimiento, y en el que los dirigentes de ambos clubes participaron en la ceremonia previa al encuentro.

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La iniciativa contó con la presencia de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y de Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo. Ambos quisieron recibir a la familia del fallecido jugador y dedicar un tributo especial a su memoria, en una escena que reflejó la solidaridad de los dos clubes con sus allegados y que confirmó que el fútbol va más allá de la competición y los resultados, y conserva un amplio espacio para los gestos humanos que unen a todos los actores del juego.

Los dirigentes de ambos clubes compartieron con la familia de De Miguel los momentos del homenaje sobre el césped del Santiago Bernabéu. La presidenta del Celta, acompañada de Florentino Pérez, entregó a los familiares del jugador una camiseta firmada por toda la plantilla, en una iniciativa simbólica que transmitió un mensaje de consuelo y reconocimiento y que reflejó el empeño de los dos clubes por perpetuar su memoria y arropar a su familia tras la tragedia sufrida.

El homenaje no se limitó a la entrega de la camiseta firmada. El Santiago Bernabéu también quiso recordar al jugador con una pancarta desplegada en una de las gradas con el mensaje «Jesús de Miguel, descansa en paz», junto a su fotografía. Fue un mensaje conmovedor que la afición recibió con respeto y que convirtió la previa del encuentro en un momento excepcional en el que la tristeza y la gratitud se impusieron a cualquier cálculo deportivo.

La ceremonia incluyó además un minuto de silencio en memoria de De Miguel, una tradición que refleja el respeto del mundo del deporte hacia quienes ya no están y que permite a los aficionados sumarse al recuerdo antes del inicio del partido. La imagen del jugador apareció también en la puerta 9 del estadio, como parte de los tributos que el Real Madrid organizó para perpetuar su nombre ante su afición y en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo.

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Este gesto llega semanas después del fallecimiento del jugador en un trágico accidente y vuelve a poner de relieve la profunda conmoción que su ausencia ha dejado en su entorno deportivo, ya que el Real Madrid y el Celta de Vigo quisieron participar en el homenaje a su memoria pese a tener que disputar un partido de competición sobre el terreno de juego.

La presencia de su familia en el Bernabéu tuvo un significado especial, ya que le brindó la oportunidad de recordarlo en medio del reconocimiento de la afición y de las instituciones, en una escena en la que no faltaron el consuelo y el respeto.