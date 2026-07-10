El Real Madrid gana 15 millones de euros gracias al acuerdo entre el AC Milan y la Lazio

El AC Milan ha fichado oficialmente a Mario Gila. El defensa español (25) llega procedente del Lazio, que ha recibido 30 millones de euros por el traspaso; la mitad se transferirá directamente al Real Madrid.

Gila se formó en la cantera del Real Madrid, donde disputó dos partidos con el primer equipo, pero la competencia le impidió consolidarse.

En verano de 2022 el Real Madrid le dejó marchar a la Lazio, reteniendo el 50 % de sus derechos, y los romanos pagaron 6 millones por la otra mitad.

Firmó con el Lazio hasta 2027 y se consolidó como titular, pero este verano pidió salir.

Gila, que ha jugado 120 partidos con la Lazio, firma con el Milan hasta 2031 y llevará el dorsal 34. «El AC Milan le da una calurosa bienvenida a Mario y le desea todo el éxito, tanto a nivel personal como con el equipo, con la camiseta de los rossoneri», escriben los milaneses.

Es el segundo fichaje del Milan este verano: antes pagó unos 74 millones de euros al PSG por Gonçalo Ramos, quien será el delantero titular. El portugués, de 25 años como Gila, también firmó hasta 2031.

En los últimos años el Real Madrid ha obtenido importantes beneficios gracias a acuerdos con clubes que adquirían la mitad de los derechos de un canterano. Entre otros, Nico Paz (Como), Víctor Muñoz (Osasuna), Álvaro Rodríguez (Elche) y Mario Martín (Getafe) ya le han reportado muchos millones tras su marcha.