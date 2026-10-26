«El Real Madrid funciona mejor sin él»: Una exestrella del Barcelona lanza una afirmación escandalosa sobre Vinicius Junior tras el Clásico

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El excentrocampista del Barcelona Gerard Lopez cree que el Real Madrid es un equipo mucho más fuerte cuando el extremo sancionado Vinicius Junior no está en el once titular. El analista hizo esta atrevida afirmación tras ver al conjunto madrileño lograr una victoria crucial en el Clásico ante su eterno rival en el Camp Nou.

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El Madrid se impone a su gran rival a domicilio

El Madrid logró una victoria crucial por 2-1 ante el Barça en la última edición del Clásico. El disputado encuentro se celebró en el Camp Nou, donde el equipo visitante acabó llevándose los tres puntos ante su máximo rival y una afición local decepcionada. El Madrid consiguió este importante resultado pese a la ausencia de su delantero estrella Vinicius. El extremo brasileño se perdió el esperado partido debido a una sanción vigente en la competición nacional.

Sin embargo, Lopez, excentrocampista del Barça, ofreció una interpretación sorprendente del resultado. Sugirió que la ausencia del decisivo atacante jugó totalmente a favor del Real Madrid esa noche.

Lopez afirma que el equipo es mejor sin el extremo

En declaraciones a Movistar Plus Deportes, Lopez hizo una polémica valoración del planteamiento táctico actual del Madrid. Está firmemente convencido de que el equipo tiene mucho más equilibrio cuando Vinicius no juega. El excanterano del Barça fue tajante en su análisis táctico.

«El Real Madrid es mejor tras la baja de Vinicius», afirmó Lopez sin rodeos en su análisis posterior al partido. «Es así. El equipo está mucho más equilibrado. Sin Vinicius, este equipo corre más y corre mejor».

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Diomande brilla en una victoria crucial

Lopez también dedicó elogios especiales al fichaje veraniego del Madrid, Yan Diomande. Lo señaló como el jugador más destacado del equipo visitante en la trabajada victoria en el Clásico.

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«Para mí, es el mejor jugador del partido por parte del Real Madrid», declaró Lopez. Diomande firmó una actuación brillante en el encuentro al ocupar la posición en la banda izquierda que había dejado vacante Vinicius. Fue titular y una aceleración suya por ese costado propició el primer gol, marcado por Kylian Mbappe hacia el final de la primera parte.

Vinicius seguirá sin jugar

Con una sanción de cuatro partidos aún vigente, Vinicius seguirá de baja cuando el Real Madrid visite al Racing Santander este fin de semana. El internacional brasileño tampoco estará disponible para el partido del Madrid contra el Valencia el 7 de noviembre. No obstante, se espera que juegue cuando su equipo se enfrente al AEK en la Champions League la próxima semana.